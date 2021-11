Mozartchor singt trotzdem

Speyer. Nachdem am Mittwoch die neue Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus in Kraft getreten ist, hat der Mozartchor die Zugangs- und Hygienevorschriften für sein Adventskonzert „Da die Engel singen“ am Samstag, 27. November, angepasst, das um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche stattfindet.

Gemäß der landesweiten 2G-Regel haben nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis und Kinder bis zwölf Jahren Zutritt zur Veranstaltung. Minderjährige zwischen zwölf und 18 Jahren brauchen, wenn sie noch nicht geimpft sind, einen tagesaktuellen negativen Testnachweis. Alle Besucher müssen beim Eintritt Impfnachweis und Personalausweis vorzeigen.

Außerdem muss der Veranstalter die Kontaktdaten aller Anwesenden erfassen. Das geschieht vorzugsweise über die Luca-App, ersatzweise über ein Kontaktformular. Wer die App nicht installiert hat, wird zur Vereinfachung des Zugangs gebeten, dieses Kontaktformular bereits vorab zu Hause auszufüllen. Es kann von der Internetseite www.mozartchor-speyer.de heruntergeladen, ausgefüllt und ausgedruckt werden.

Der Vorstand des Chors hat darüber hinaus eine Maskenpflicht für die gesamte Dauer der Veranstaltung beschlossen. Personen, denen aufgrund der neuen Landesverordnung kein Zutritt gewährt werden darf, die aber eine Eintrittskarte gekauft haben, können diese an der Abendkasse zurückgeben oder sich wegen einer Erstattung per E-Mail an post@mozartchor-speyer.de mit dem Veranstalter in Verbindung setzen. zg

