Mozartchor stimmt in Dreifaltigkeitskirche in Speyer auf Advent ein

Speyer. Requiem-Stimmung am Vorabend von Advent: Der Speyerer Mozartchor markierte mit der Aufführung von Gabriel Faurés Totenmesse jene Nahtstelle, die das alte vom neuen Kirchenjahr trennt. Francis Poulencs „Gloria“ ließ sich anschließend umso eindrücklicher in seiner adventlichen Ausrichtung erfahren. Mit den spätromantisch-modernen Werken beider französischer Komponisten präsentierten Dirigent Dietmar Hauß und sein renommierter Chor ein ambitioniertes Konzertprogramm.

Die enormen Herausforderungen bewältigten die Sängerinnen und Sänger in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche mit leidenschaftlichem Bekenntnis zum Repertoire, das im Blick auf die üblichen Aufführungen in diesen Tagen durchaus einen gewissen Seltenheitswert beanspruchen kann. Harmonische Finessen, die die Grenzen des tonalen Systems ausloteten, ließen sich freilich als Beanspruchung wahrnehmen, denen sich der Mozartchor nicht in allen Belangen gewachsen zeigte. Stimmführung, Intonation und Artikulation legten hier noch freie Potenziale bloß.

Mozartchor: Hoffnungsfunken schimmern

Der romantisch-verklärten Klangsprache Faurés spürte der Chor in getragener, schwebender Diktion nach, die Markus Eichenlaub an der Orgel mit sanften Begleitstimmen grundierte. Das Heidelberger Kantatenorchester hüllte den Gesang in seidig-weiche Streicherklänge. Harfe oder Horn ließen sich in leuchtenden Farben vernehmen. Während außerhalb der Dreifaltigkeitskirche der Speyerer Weihnachtsmarkt Hochbetrieb hatte, herrschte hier ein getragener, von gemäßigten Tempi beherrschter Trauerton vor, der aber immer wieder so etwas wie Hoffnungsfunken durchschimmern ließ. Mit inniger Zuwendung und empfindsamer Zurückhaltung bot der Speyerer Mozartchor eine stark verinnerlichte Aufführung dieses Requiems, das aus den harmonischen Kontrasten, in denen herbe Verdichtungen immer wieder mit lyrischem Melos überzogen wurden, seine Spannung bezog. Vokale Glanzpunkte setzten die beiden Gesangssolisten Hanna Ramminger (Sopran) und Matthias Weichert (Bass). In Poulencs „Gloria“ hatte die Sopranistin mehrfach Gelegenheit, sich solistisch auszuzeichnen. In den Arien bewegte sich Hanna Ramminger auf stimmlich und künstlerisch hohem Niveau. Obendrein beeindruckte die sensible Abstimmung im Wechselgesang mit dem Chor.

Poulencs klangliche Verdichtungen und teilweise sinistre Harmonien forderten von den mutigen Sängerinnen und Sängern abermals große Anstrengungen ab. Metrik und Tempi entfalteten nun aber deutlich mehr Schwung als in Faurés enigmatischem Requiem. Der Mozartchor sang im „Gloria“ denn auch befreiter und dynamischer auf. Diese Befreiung aus den Tiefen der Trauer wurde dank des energischen Dirigats durch Dietmar Hauß mit engagiertem Vorwärtsdrang inszeniert.

Mozartchor: Grelle Registerfarben

Zwischen Requiem und Gloria erklang Poulencs Konzert für Orgel, Streicher und Pauke in g-Moll. Das Werk befand sich bei Markus Eichenlaub in guten Händen. Der Speyerer Domorganist nahm die tragische Stimmung von Faurés Requiem in teilweise grellen Registerfarben auf und verlieh dem Stück mit seiner sakralen Expressivität und seinen wuchtigen Steigerungen einen Aufschwungcharakter, der von den kräftigen Paukenschlägen und den prägnanten Einsätzen der Instrumentalisten im Heidelberger Kantatenorchester verstärkt wurde.

Dass Adventsfreude erst vor dem Hintergrund tief empfundener Erfahrungen verständlich ist, hat dieses Konzert auf eindrückliche Weise bestätigt. Wahre Zuversicht blendet die tragischen Bedingungen menschlichen Lebens nicht aus. Ohne „Misere nobis“ kein „Gloria“. Und ohne das düster-ahnungsvolle „Nun komm, der Heiden Heiland“ kein „O du fröhliche“. Vom Mozartchor auf die Adventszeit eingestimmt, dankte das Publikum in der Dreifaltigkeitskirche mit kräftigem Applaus.

