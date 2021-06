Müll soll gar nicht erst anfallen

Speyer. Einen Stoffkreislauf, in dem Produkte länger und effizienter genutzt, clever entsorgt und in dem ihre Rohstoffe wiederverwertet werden – das wünscht sich die Speyerer CDU für die siebte Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts für die Jahre 2021 bis 2025. In seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 30. Juni, soll es der Werkausschuss beschließen.

„Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht anfällt“, kommentiert Hans-Peter Rottmann, Sprecher der CDU im Werkausschuss, die Anträge seiner Fraktion. Daher müsse es Ziel sein, durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung das Abfallaufkommen zu verringern.

Hierzu bedürfe es einer Bewusstseinsbildung und einer eingehenden Beratung der Bevölkerung im Hinblick auf einen ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit Naturgütern. Besonderes Augenmerk gelte dabei den Bildungseinrichtungen wie Kitas, Schulen und der Volkshochschule.

Daher beantragt die CDU für die kommenden Jahre einen eigenen Komplex Öffentlichkeitsarbeit einzufügen. Zwar sei vor Kurzem ein neues Abfall-ABC verteilt worden. Aber auch nach dessen Lektüre sei nicht alles klar: „Trenne ich den Aludeckel vom Joghurtbecher ab, oder den Deckel vom Marmeladenglas?“, „Muss ich bei Wurstverpackungen die dünne Plastikfolie vom Papier abtrennen?“ Solche Kleinigkeiten müssten neben den großen Themen wie Müllvermeidung und Mülltrennung vermittelt werden.

Hierzu fordert die CDU eine großangelegte Werbekampagne, einen Leitfaden, kontinuierliche Informationen, beispielsweise in den SWS-Nachrichten, und Wettbewerbe in Kitas, Schulen oder Haushalten zum Thema Abfallvermeidung. Rottmann: „Warum nicht quartalsweise eine Familie auswählen und belohnen, die sich auf besonders originelle Weise dem Thema Müllvermeidung widmet?“

Lebensmittel anders behandeln

Maßnahmen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen seien neu ins Konzept aufgenommen worden. Informationen über Haltbarkeitsdaten und die Verwertung von Lebensmittelresten (Cooking Day mit Resten, Kochkurse durch die VHS) oder die Weitergabe an Bedürftige müssten verstärkt werden. Gleiches gelte für Verleihangebote, nicht nur für Autos und Fahrräder, sondern auch für Werkzeuge oder Sportgeräte.

Zu kurz gekommen im Abfallwirtschaftskonzept sei die Stärkung der Wiederverwendung. Hier fordert Rottmann bei Bauvorhaben die Nutzung von Recyclingbeton oder von Bauschuttmaterialien vorzuschreiben und eine Bauteilebörse zu schaffen. Im städtischen Beschaffungswesen seien Produkte, die aus Recyclingmaterial hergestellt oder damit verpackt sind, bevorzugt zu beschaffen.

Bei Sperrmüllsammlungen soll mehr Wert auf die Verwertung von Gegenständen gelegt werden, statt sie wie bislang dem Restmüll zuzuführen. Sinnvoll sei ein Service für Wohnungsauflösungen. Daher unterstütze die CDU den Plan der Schaffung eines Tauschraums am Abfallwirtschaftshof. Dort könnten auch Elektrokleingeräte in Zusammenarbeit mit Dritten zur Reparatur angeboten werden. Dies werde nicht ohne Mehrpersonal und zusätzlichen Aufwand möglich sein, der CDU sei dies die Sache jedoch wert.

Ein Konzept zur Vermeidung der Vermüllung in der Stadt, zur Vermeidung von Abfällen bei öffentlichen Veranstaltungen und eine Umsetzung der Mülltrennung in öffentlichen Einrichtungen (Verwaltung, Kitas, Schulen) fordert die CDU darüber hinaus. Im Falle einer Umstellung der Glassammlungen auf Container sollten diese grundsätzlich als Unterflurcontainer ausgestaltet sein. zg