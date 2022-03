Multinationales Liedgut

Speyer. Mit einem ungewöhnlichen Programm wird der „MGV Wallhalla zum Seidelwirt“ am Freitag, 18. März, 19.30 Uhr in der literarischen Reihe Speyer.Lit im Alten Stadtsaal internationales Liedgut aufs Korn nehmen. Und dabei können Zuhörer alles vergessen, was sie bislang über Männergesangsvereine dachten: Beim „MGV Walhalla zum Seidlwirt“ wird fröhlich jede Erwartungshaltung in die Irre geführt. Zum multinationalen Programm gehören klassische Kompositionen, kunstvoll arrangierte deutsche und türkische Volkslieder, amerikanische Songs, französische Chansons und Berliner Gassenhauer.

Hinter allem steht eine ganz besondere Philosophie: „Wir nehmen die Musik sehr ernst – wir uns selber nicht unbedingt“, lautet das selbstformulierte Credo. „Die Musik muss leben. Sonst ergibt es keinen Sinn“, heißt es beim Ensemble. Daraus erwächst ein Bekenntnis zu höchster Qualität, was nicht wundert bei der Gründungsgeschichte des „MGV Wallhalla zum Seidlwirt“.

Es „passierte“ an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler: Studierende aus der Türkei, Großbritannien, Kroatien, der Schweiz, aus Südkorea, Österreich und Polen erkannten für sich, dass nicht allein der Karrieretrip auf der Opernbühne das Seligmachende sei. Sie wollten Freiheiten empfinden und etwas Gemeinsames kreieren. Fünf junge und charmante Männer auf einer Bühne – manchmal erobern sie die Herzen und gelegentlich rühren sie das Publikum sogar zu Tränen. zg

Info: Karten für das Konzert bei Speyer.Lit gibt es für 15 Euro bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Tourist-Info der Stadt.