Musettes im Duett

Speyer. Die Reihe „Konzert am Nachmittag“, die das Kulturbüro in diesem Jahr vom Seniorenbüro übernommen hat, ist seit 2007 fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Domstadt. Musik kann die Lebensqualität steigern. Sie kann ablenken, entspannen, aufmuntern und Menschen zusammenführen. Viele der wunderbaren Konzerte finden allerdings abends statt, zu einer Zeit, zu der viele Seniorinnen und Senioren nicht mehr unterwegs sein möchten und deshalb lieber verzichten. Dieser Verzicht steht für einen Verlust an Lebensqualität. Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ soll daher allen die Möglichkeit geben, Musik in ihrer Vielfalt zu genießen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Passend zum gemütlichen Herbstnachmittag erklingen am Mittwoch, 19. Oktober, ab 15 Uhr im Rathaus die schwungvollen Melodien französischer Musettes im Duo: Über dem reichen Klangregister des Akkordeons von Denise Weindel, dem typischen Instrument der Musette, schwebt der warme Querflötenton von Christa Bernardi. Die harmonischen und melodischen Wendungen, die für diese Musik charakteristisch sind, erinnern an einen Spaziergang durch Paris – oft im flotten Walzertakt, meist ein bisschen melancholisch.

Auch der berühmte Libertango von Piazzolla, ein bisschen Klezmer sowie eine kleine musikalische Liebesgeschichte mit dem schönen Titel „Acoustic Flirt“ sind zu hören. Der Eintritt zum Konzert ist frei. zg