Museum und Krypta öffnen

Speyer. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer öffnet ab Freitag wieder seine Türen. Das gab das Museum am Donnerstag bekannt. Für einen Besuch der Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ seien die Tage leider gezählt, am 13. Juni ende die Schau bereits, hieß es. Ab Juni präsentiert das Historische Museum der Pfalz dann die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945 – 1999“. Die vom Bezirksverband Pfalz und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz durchgeführte Ausstellung „Gurs 1940. Die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Jüdinnen und Juden“ wird bis zum 30. Juni im Historischen Museum der Pfalz zu Gast sein.

Aufgrund der Corona-Situation ist nur eine begrenzte Personenanzahl in den Ausstellungen erlaubt. Entsprechend den Regelungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz müssen Besucher ihren Termin vorausbuchen. Dies ist montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr telefonisch unter 06232/620222 möglich.

Seit sieben Monaten geschlossen

Ab Sonntag sind dann auch die Krypta und die Kaisergräber im Speyerer Dom wieder geöffnet. Die weltgrößte Hallenkrypta sei an diesem Tag erstmals wieder für die Besucherinnen und Besucher zwischen 11.30 und 16.30 Uhr zugänglich, teilte das Bistum mit. Die Angebote des Unesco-Weltkulturerbes hatten seit sieben Monaten wegen der Corona-Pandemien geruht.

Für den Besuch ist eine Online-Reservierung über die Internetseite des Doms nötig. Diese sei kostenfrei und auch unmittelbar vor dem Besuch möglich, eine Testpflicht bestehe nicht. Im gesamten Dom müsse ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen und der Mindestabstand eingehalten werden.

Die Krypta ist der älteste Teil des Doms und gehört zu den größten Unterkirchen der Welt.