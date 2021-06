Museumskreisel wird in der kommenden Woche saniert

Speyer. Die Stadtverwaltung will in der kommenden Woche die bereits 2020 begonnenen umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Pflasteroberfläche im Bereich des Museumskreisels am Domplatz fortsetzen.

AdUnit urban-intext1

Aufgrund erheblicher Pflasterabsenkungen ist zum Erhalt der Verkehrssicherheit eine grundhafte Sanierung des Oberbaus erforderlich. Hierfür werden die Pflastersteine ausgebaut und gereinigt. Im Anschluss wird der Unterbau erneuert, bevor die vorhandenen Pflastersteine wieder eingebaut und verfugt werden. Dann muss alles 14 Tage aushärten, ein Befahren des Domplatzes ist in beiden Richtungen möglich.