Music Hall: Kultdisco kann nach über zwei Monaten wieder öffnen

Ludwigshafen. Die Freude war erst mal groß: Mitte Februar hieß es, dass Clubs in Rheinland-Pfalz und somit auch die Kultdisco Music Hall in Oppau anlässlich der Corona-Lockerungen Anfang März wieder öffnen können sollte. War diese Ankündigung zunächst noch unter Vorbehalt gewesen, bestätigten auch die Zusätze zur Corona-Verordnung des Landes am Mittwoch, dass der Club seine Gäste am Freitag wieder im Empfang nehmen dürfe. Die genauen Bedingungen jedoch waren einen Tag vor der Wiedereröffnung plötzlich unklar.

Inhaber Jürgen Wolff erklärt: „In der Verordnung stand, dass die Clubs aufmachen dürfen, aber die 2Gplus-Regel gilt – also nur geimpfte und genesene Gäste, die zusätzlich alle einen Test brauchen.“ Dann setzte das Chaos ein: In einem Beitrag von SWR Aktuell hieß es, dass Geboosterte für den Besuch eines Clubs keinen Testnachweis benötigten. „Uns haben direkt zahlreiche Mails von Gästen erreicht, die wissen wollten, was denn jetzt Sache sei“, berichtet Wolff im Gespräch mit dieser Zeitung. Er und sein Team bitten im Vorfeld von Veranstaltungen die Besucher um Voranmeldung, dafür erhalten die Menschen dann auch die für den Club gültigen Regeln per Mail – und in dieser war Wolff aufgrund der offiziellen Landesverordnung davon ausgegangen, dass ein Test für alle notwendig sei.

Wer für den Club-Besuch in Rheinland-Pfalz keinen Test braucht Von Freitag, 4. März, an können Clubs in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Für den Besuch gilt die 2Gplus-Regel, also ist der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene möglich. Zusätzlich ist ein negativer Corona-Test nötig – allerdings gibt es Ausnahmen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Besucher, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Es sind insgesamt drei Impfungen erforderlich, auch in Kombinationen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Wer frisch vollständig geimpft ist, benötigt ebenfalls keinen Test. Diese Regel gilt ab dem 15. Tag bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung. Vor Kurzem Genesene benötigen ebenfalls keinen Testnachweis. Das ist möglich im Zeitraum vom 29. Tag bis zum 90. Tag gerechnet vom Datum der Abnahme des positiven Tests nach einer Corona-Infektion. Ebenfalls von der Pflicht ausgenommen sind geimpfte Genesene. Das sind entweder Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion ab dem 29. Tag ab der Abnahme des positiven Tests oder Genesene, die nach ihrer Erkrankung eine Impfung erhalten haben. Für Letztere gilt die Ausnahme sofort ab der Impfung. Zudem gibt es in Clubs in Rheinland-Pfalz zurzeit keine Maskenpflicht für die Besucher. lh

Die Klärung folgte – dank einer Anfrage beim SWR – am Donnerstagmittag. „Die Dame vom SWR-Aktuell-Team“ hat beim Landesgesundheitsministerium nachgefragt“, fasst Wolff zusammen. „Von dort hieß es dann – zum Glück – dass ein Test für Menschen mit Boosterimpfung nicht notwendig sei.“ Und es gibt sogar noch mehr: Auch Personen, die vor mehr als zwei Wochen und weniger als drei Monaten die Zweitimpfung erhalten haben sowie Menschen, bei denen eine Corona-Infektion mehr als einen Monat und weniger als drei zurückliegt, kommen ohne Testnachweis wieder indie geöffneten Clubs von Rheinland-Pfalz.

In der Corona-Verordnung des Landes ist zumindest am Donnerstag davon aber nichts zu lesen. Auf der offiziellen Website des Landes Rheinland-Pfalz heißt es in der Liste der Neuerungen zum 4. März: „Clubs und Diskotheken und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen. In diesen Einrichtungen gilt die 2Gplus-Regelung. Es haben demnach nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen Zutritt, die zusätzlich über einen aktuellen Testnachweis verfügen.“

Es könnte einfacher sein

So sehr man Wolff die Erleichterung darüber anmerkt, dass sich der Sachverhalt noch rechtzeitig vor der Öffnung hat klären lassen, die Verwunderung über die Widersprüche und das Durcheinander bleibt. „Da werden neue Verordnung gemacht und anstatt, dass man klar hinschreibt, wie es in den Clubs zuzugehen hat, ist alles sehr schwer zu finden.“

Immerhin: Neben Tests für Geboosterte entfällt auch für alle Besucher die Maskenpflicht – für Jürgen Wolff ebenfalls gute Nachrichten. „Tanzen mit Maske ist natürlich nichts“, stellt er klar. Im vergangenen Jahr war ein Clubbesuch ohne Maske in Rheinland-Pfalz immerhin zwischen Ende September und Mitte November möglich gewesen. Dann kam zunächst die Maskenpflicht und am 23. Dezember mussten die Diskotheken wieder schließen.

Die Freude überwiegt also. Nicht nur beim Inhaber der Music Hall, sondern sicher auch bei den Gästen. Unter diesen gibt es auch zahlreiche Clubmitglieder, die den Betrieb in der Corona-Zeit unterstützt haben und dafür nun als Erste über Veranstaltungen informiert werden und sich somit auch zuerst anmelden können. Zurzeit sind 150 Besucher in der Music Hall zugelassen.

