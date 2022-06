Musical „Milch und Honig“ feiert in Speyer Premiere

Speyer. Zu einem Musical nicht nur für Kinder lädt die Kirchenmusik an der Gedächtniskirche Speyer ein: Die Uraufführung des Musicals „Milch und Honig“ singen Kinderchor und Kurrende am Samstag, 18. Juni, um 18 Uhr und am Sonntag, 19. Juni, um 16 Uhr im Alten Stadtsaal unter Leitung von Simone Pepping.

Pepping hat zugleich das Libretto des Musicals geschrieben – mit großem Ernst und viel Humor. „Mir ist es wichtig, den Kindern die alten biblischen Geschichten neu zu erzählen, Ideen zur Umsetzung kommen dann fast von allein“, erzählt Simone Pepping.

Kirchenmusiker und Musical-Komponist Andreas Schmidt. © Michael Lieb

Glücklicherweise hat sie in dem Kirchenmusiker Andreas Schmidt aus Hannover einen Komponisten gefunden, der das Stück in kongenialer Weise vertont hat, nämlich im jiddischen Klezmerstil.

So wird bei der Aufführung eine Klezmerband mit Flöte, Violine, Akkordeon, Bass, Schlagzeug und Klavier zu hören sein, gespielt von Musikern aus der Region. Die Hauptrollen Mose und Aaron, Engel, Mirjam, Pharao nebst Gattin, Rabbiner, Bauern, Diener und Wache werden von Chorsolisten übernommen, der große Chor muss zwischen Israeliten und Ägyptern springen, das bedeutet ein immer schnelles Umziehen. Und getanzt wird natürlich auch noch, die Kinder sind schon jetzt mit viel Freude dabei.

Erwähnenswert an dieser Stelle sei der große Einsatz von Tamara Didenko: Seit Wochen näht die Ukrainerin, die aus Kiew mit ihren zwei Kindern geflüchtet ist und bei einer Chorsängerin Zuflucht gefunden hat, mit großem Geschick und Kreativität im Keller des Martin-Luther-King-Hauses die Kostüme für die Kinder, auch um sich von der Sorge um ihren Ehemann, der an der Front im Einsatz ist, ein wenig abzulenken – denn Nähen ist ihr Hobby. Sie und ihre Kinder werden allen Chormitgliedern fehlen, wenn sie wieder nach Kiew zurückkehren.

Die Veranstalter danken schon jetzt der VR-Bank Kur- und Rheinpfalz sowie dem Landesverband für Kirchenmusik Pfalz für deren Unterstützung. zg

Info: Karten im Vorverkauf zu 10/5 Euro sind erhältlich beim Capella-Verlag in der Roßmarktstraße in Speyer, Telefon 06232/7 77 16, oder bei Robert Sattelberger, Telefon 06232/29 16 78.

