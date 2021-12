Musik, die Flügel verleiht

Speyer. Bereits im vergangenen Jahr zunächst als Live- und dann als Streamingkonzerte geplant und schließlich aufgrund des bundesweiten Lockdowns doch ganz abgesagt, wird das kleine Rock’n’Jazz Festival „Speyer.Kultur Xmas Special“ kurz vor Weihnachten im „Philipp eins“ nachgeholt. „Hoffentlich – denn unterhaltsamer als mit diesen drei Liveacts, bei denen vor allem Speyerer Musiker auf der Bühne stehen, kann man wohl kaum auf das Christkind warten“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Der Speyerer Konzertreigen beginnt am Samstag, 18. Dezember, um 20 Uhr mit zwei exzellenten Instrumentalisten und einem hervorragenden Album: Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler hat nach diversen Trio-, Quartett- und größeren Besetzungen gemeinsam mit ihrem Partner, dem Bassisten Matthias Debus, ein Corona-konformes Duoalbum eingespielt, in dem auffällig viel Geflügel herumflattert – vielleicht auch, weil das Fliegen den meisten von uns in letzter Zeit eher versagt war.

Alexandra Lehmler spielt an saxverwandten Blattinstrumenten vermutlich alles, was sich nicht bei drei zurück in Schilfrohr verwandelt – virtuos mit runder, warmer Tongebung. Matthias Debus war ihr schon in vorherigen Formationen verlässlicher Sideman und stellt sich als Duopartner mit Kontrabass auf Augenhöhe, sehr eloquent und in ausgesprochen akkurater Intonation.

Helden des Minimalismus

Weiter geht es am Sonntag, 19. Dezember, 20 Uhr mit der „Jimi Hering Weihnachts Experience“. Alle Jahre wieder holen die wahren Helden des Minimalismus im Allgemeinen und der Vorweihnachtszeit im Besonderen die Maronen aus dem ewigen Feuer der Belanglosigkeit, dass selbst die Herren aus dem Morgenland blass werden und die Myrrhe ob ihres nutzlosen Daseins vor Scham welkt, schwelgen die Verfasser des Vorberichts wortreich.

In einem heiter-besinnlichen und zuweilen sogar furiosen Weihnachts-Mashup geben sich deutsche Weihnachtstradition, Rock, Blues, Soul und auch Jazz ein munteres Stelldichein. Das alles dargeboten im speziellen Jimi-Hering-Sound und unter Anwendung aller Mittel: ungezügelte Fantasie, liebevolle Respektlosigkeit und detailverliebte Spontaneität.

An ihrem traditionellen Weihnachtskonzertabend am Donnerstag, 23. Dezember, 20 Uhr, folgt Speyers dienstälteste Rock’n’Roll- Kapelle „Rudolph und die Renntiere“. Das klassische Rock’n’Roll-Trio, bestehend aus Thomas Hoppe an der Gitarre und Gesang, Vladimir Stalinsky am Kontrabass und Mike Fehn am Schlagzeug, spielt moderne amerikanische Tanzmusik und deutsche Wirtschaftswunderschlager aus den 50er bis frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im authentischen Sound und Stil dieser goldenen Zeit. Ein Wiedersehen mit Elvis, Chuck Berry, Peter Kraus und Ted Herold kündigt sich damit an. Im Dezember fehlen natürlich auch nicht die legendären Renntier-Interpretationen internationaler Weihnachtshits inklusive der Kultweihnachtsbaumkugeln.

Die drei Veranstaltungen des Festivals unterliegen den aktuellen Corona-Verordnungen und werden gegebenenfalls entsprechend angepasst. zg

