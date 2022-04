Musik für unsere Werte

Speyer. Sascha Gramss ist ein Meister des Kontrabasses, ein Komponist und Konzeptionist der deutschen Jazzszene. Er stammt aus Köln und hat schon mit vielen namhaften Künstlern Musik gemacht. „Hard Boiled Wonderland“ ist ein Musikerkollektiv mit ausgefuchsten Könnern an ihren Instrumenten, mit denen zusammen Sascha Gramss aktuelle politische und gesellschaftliche Themen aufgreift. Eine der Sängerinnen stammt übrigens aus der Ukraine.

Poesie und virtuose Musikalität haben hierbei eine echte „Message“, wie man so schön sagt. Das kann gelegentlich verstörend sein und spricht auf jeden Fall die kleinen grauen Zellen an: Nachdenken ist hier ausdrücklich erwünscht! So gelingt engagierte Musik, die gekonnt mit heißen Eisen hantiert: Klimawandel, Konsumwahn, Flüchtlinge, Krisen aller Art geben sich ein Stelldichein. Nicht immer brav und um Harmonie bemüht, aber oft eindringlich und manchmal fast anstrengend. „Hard boiled“ („Hart gekocht“) eben. Man wird von der Musik mitgenommen. Aber gerade das macht ihren Wert aus – und um Werte geht es dabei!

Sascha Gramss, nominiert für den Deutschen Jazzpreis 2022, kommt gerne nach Speyer, war er doch zuletzt mit der Formation „Underkarl“ beim Gitarrensommer 2021 zu Gast. Diesmal leistet er ein wenig musikalische „Resistance“, wie er sagt. In aufgewühlten Zeiten wie gerade jetzt, könnte das genau das Richtige sein. Das Tragen der Maske im Alten Stadtsaal ist erforderlich. zg

