Musik machen und altes Handwerk zeigen: Spectaculum in Speyer

Speyer. Der Dom in Speyer ist ein mächtiges Monument aus dem Mittelalter. Hier wurde Reichs- und Kirchengeschichte geschrieben, in der Krypta liegen bedeutende Mitglieder mehrerer Königshäuser. Was mag hier wohl passiert sein, als die Mächtigen sich zu den Reichstagen versammelten? Als Kaiser und Könige mit ihrem Volk einzogen und emsiges Treiben rund um den großen Kirchenbau herrschte?

Beim mittelalterlichen Spectaculum im Domgarten am Wochenende, 27./28. August, wird die Vergangenheit wieder lebendig. Rund 80 Stände und 20 Musikgruppen erwarten die Besucher, die dort in die bunte Welt des Mittelalters eintauchen können. Zu den Highlights des MPS (Mittelalterlich Phantasie Spectaculum) zählt das Ritterturnier, das es dort jetzt erstmalig zu sehen gibt. Ein Großaufgebot an Reitern mit ihren Rössern und Lanzen sorgt für spektakuläre Kampfszenen und ein höfisches Ambiente mit edlen Rittern, die ihre Kampfkunst zur Schau stellen.

Zwei als Ritter verkleidete Darsteller kämpfen.

Lautenspieler mit wilder Mähne

Ein Markenzeichen des Spectaculums ist auch die Handwerkskunst. Wer rund um den Domgarten unterwegs ist, kann dabei ein Marktreiben wie vor 500 oder 600 Jahren erleben mit Frauen und Männern, die ihr Geschick demonstrieren und zeigen, wie mit einfachsten Mitteln Großes geleistet wurde. Viele der Produkte können gekauft werden.

Imposant ist auch das Aufgebot an Musikern. Namhafte Mittelaltergruppen wie „Rapalje“ oder „Saor Patrol“ treten dort auf, die mit wilder Mähne und mitreißenden Gesängen die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Sämtliche Music-Acts sind im Eintrittspreis von 18 Euro enthalten (ermäßigt 9 Euro, Kinder unter sieben Jahre dürfen kostenlos mit). An zahlreichen Ständen kann man sich mit traditionellen Speisen versorgen. Eine Schlemmerreise durch die Jahrhunderte mit gekühlten Getränken, die die durstige Kehle erfrischen.

Besucher können sogar an einem Tanzkurs teilnehmen.

Das Spectaculum ist am Samstag, 27. August, zwischen 11 und 24 Uhr, am Sonntag, 28. August, von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Tickets können vor Ort oder online gekauft werden.