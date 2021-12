Musik transportiert Hoffnung in der Speyerer Gedächtniskirche

Speyer. Schon mit dem warmen und fragilen Ton der Naturtrompete, die Corinna Hoefeld-Jacobsen in dem frühbarocken Stück „Girolamo Fantinis“ erklingen ließ, wurden die Besucher auf den nahezu voll besetzten Kirchenbänken der Speyerer Gedächtniskirche auf ein vorwiegend traditionelles Repertoire eingestimmt. Mit Kerzen und lebhaftem Gesang zog die Kantorei, begleitet von Sängerinnen und Sängern des Elternchors an der Gedächtniskirche, vor den Altar, um dort den Adventschoral über Psalm 27, „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt, anzustimmen.

Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger dirigierte am Orgelcontinuo einen volltönigen, resonanzstarken Chor, der einer sanft glühenden Adventsfreude Ausdruck gab. Der frühere Kirchenpräsident Christian Schad ging zwar auf die akute Verwundbarkeit des Menschen durch ein wütendes Virus ein. Doch er betonte hierbei den Aspekt der Hoffnung: „In der Geburt und nicht im Tod liegt das Geheimnis des Lebens“, sagte Schad in seiner abendlichen Ansprache zum vierten Advent, der in der Gedächtniskirche bei festlicher Musik endete. Willem Balk ließ an der Chororgel durch einige atmosphärisch dichte und fantasievoll improvisierte Vorspiele aufhorchen, so zum Gemeindelied „Es kommt ein Schiff geladen“, das auf den Bänken gesanglich durch zahlreiche Masken drang. Hammerschmidts Magnificat – der Lobgesang der Maria – entbot seine Reize nicht nur durch die aparte Trompetenbegleitung, sondern auch durch den Wechselgesang zwischen den Frauenstimmen und dem gesamten Chor.

Botschaft für Maria

Den biblischen Hintergrund hierzu zeigte Dekan Markus Jäckle mit einer Lesung aus dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums auf, in der einem Mädchen namens Maria die alles verändernde Botschaft eines Engels zuteil wird. Worte, Bilder und Musik konnten auf diese Weise als konstitutiv für ein Vertrauen erlebt werden, das Menschen bis heute in jene poetisch ausgeschmückte Historizität eines Ereignisses setzen, dem auch durch rationale Zweifel nicht beizukommen ist.

Max Drischners Psalmvertonung „Der Herr ist mein Hirte“ für Sopran und Alt wirkte diesbezüglich ebenso als Beglaubigung wie Henry Purcells Chorstück „Sound the trumpet“, der mit einer Sonata von Giovanni Bonaventura Viviani für Trompete und Orgel schließlich instrumental erstrahlte. Im Vorgefühl auf Weihnachten stimmten Chor und Besucher abwechselnd in Martin Luthers Lied „Vom Himmel hoch“ ein, das mit seinen gesamten 15 Strophen erklang. Begleitet vom festlichen Orgelklang, verfehlte die eine Abwärtsbewegung über eine Oktave vollziehende Melodie ihre Wirkung nicht; obendrein setzten die beiden Chorsolisten Felix Cantzler (Altus) und Maximilian Wittmer (Bass) stimmlich markante Akzente.

César Francks spätromantische, teilweise expressiv harmonisierte Vertonung von Psalm 150 – in ihm wird der Lobpreis Gottes durch Musik geboten – ließ sich als ambitionierte Herausforderung für den Chor vernehmen, der sich jedoch, gemeinsam mit Willem Balk an der Orgel, zu enormen dynamischen Steigerungen in der Lage sah.

Chorstrophen aus den Liedern „Ihr Kinderlein kommet“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Stille Nacht“ wirkten präludierend auf den Schlussgesang, in den Chor, Orgel, Trompete und Besucher einstimmten: „O du fröhliche“ als unerschütterliches Zeugnis einer Gesinnung, in der die Hoffnung nicht stirbt.