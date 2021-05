Musik, Wein und Comedy aus der Pfalz

Speyer. Sommerzeit ist Open-Air-Zeit. Jeder Kurpfälzer genießt es, an einem lauen Sommerabend im Freien zu sitzen, gute Musik zu hören, Kultur zu erleben, etwas Leckeres zu essen und eine kühle Schorle zu trinken. Lange genug konnte man sich nur danach sehnen, endlich wieder etwas zu unternehmen und einen schönen Abend mit Freunden zu verbringen. Das Warten soll spätestens im Sommer ein Ende haben, denn das Technik Museum Speyer bietet mit Künstlern und Winzern aus der Region ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm.

Das Außengelände zwischen der Antonov An-22 und dem Seenotkreuzer John T. Essberger wird mit Bühne, Sitzgelegenheiten und Gastronomie in einen gemütlichen Kulturhof umgewandelt und lädt ein, in einzigartiger Kulisse den Abend zu genießen. Die Besucher können sich auf Pfalz-Rock, Pop-Songs, Mundartkabarett und Comedy freuen. Für das leibliche Wohl sorgen neben den erfahrenen Köchen des Museumsrestaurants die Weingüter Anselmann aus Edesheim und Hof aus Heuchelheim-Klingen, die vor Ort ihre besten Tropfen ausschenken. Genuss und Kultur gehen beim Kultur-Sommer des Technik Museum Speyer Hand in Hand. Alle Informationen zu den Terminen und den Eintrittspreisen gibt es unter www.technik-museum.de/kultur-sommer.

„Chako“ macht den Anfang

Los geht’s am Samstag, 3. Juli, ab 18 Uhr mit Mundartkabarettist „Chako“ Habekost und seinem Programm „Mit Abstand de Beschde“. „Chako“ erklärt, warum Pfälzer es mit Abstand und Social Distancing schwerer haben als andere Menschen. Er gibt Empfehlungen für die besten pfälzischen Mantras zum Durchhalten. Außerdem schwelgt er mit dem Publikum in schönen Erinnerungen und gibt hoffnungsvolle Ausblicke auf die unsterbliche Feierkultur der Eingeborenen – samt Schoppeglas und Schorle.

Das Lachfestival zu Gast

Eine Woche später, am Samstag, 10. Juli, wird das Zwerchfell beansprucht, denn das Boulevardtheater Deidesheim präsentiert ab 18 Uhr das erste Lachfestival aus der Pfalz. Mit dabei sind Götz Valter (Spitz & Stumpf), Fräulein Baumann, Markus Weber, Kättl Feierdaach, Ben Salzner (RPR1), Alexander Entminger, René Weintz & Thomas Holländer sowie der beliebte „Winzer Bu“ Tim Poschmann, der durch das Programm führt. Die Comedians plaudern aus dem Nähkästchen ihres bewegenden Alltags. Die Pfälzer Lebenslust wird genau so thematisiert wie das Einfühlungsvermögen.

Am Samstag, 17. Juli, beginnt ab 18 Uhr das Programm „Musik kennt keine Grenzen“ der Coverband „Hörenswörth“. Sie stammt aus Wörth und begeistert unter anderem mit Livemusik der Urgesteine Rolling Stones und moderneren Stücken der Red Hot Chili Peppers oder von Emeli Sandé. Eben handgemachte und mehrstimmige Musik mit Spaß.

Weiter geht’s am Samstag, 24. Juli, ab 18 Uhr mit der Band Grabowsky. Sie geben seit über 25 Jahren alles – zeichnen sich aus durch ausverkaufte Konzerte, treue Fans, Spaß auf der Bühne und beim Publikum. Überall da, wo die fünf Buben aus Frankenthal auftreten, hinterlassen sie ein begeistertes Publikum. Rock-Songs aus dem prallen Leben, die jeder nachvollziehen kann, sind ihre Stärke. Seit Jahren schreibt die Band mit Titeln wie: „Schorle“, „Was ist da bloß passiert“ oder „Nie wieder Alkohol“ pfälzische Rock-Geschichte.

Mit der Boulevardkomödie „Landeier – Bauern suchen Frauen“ von Frederik Holtkamp ist am Samstag, 31. Juli, dann ab 18 Uhr das Nachfolge-Theaterstück von „Bauer sucht Sau“ auf der Bühne des Technik Museums zu sehen. Dabei geht es um Jungbauern, die bei der Suche nach der großen Liebe ein Feuerwerk der guten Laune zünden. Jan, Jens und Richard leben in der tiefsten Provinz. Fernab des hektischen Stadttrubels führen sie ein beschauliches Dasein – als Singles wider Willen. Doch wie gewinnt man Großstädterinnen für das Eheleben auf dem Lande? Unterstützung bekommen sie in der Stammkneipe von Gastwirt Hein, Postbotin Gertrud und Studentin Vicky.

Die „Anonyme Giddarischde“

Den Abschluss des Kultursommers machen am Samstag, 7. August, ab 18 Uhr die „Anonyme Giddarischde“. Ihre Ode an die „Lewwerworscht“ lief ungezählte Male im Radio – nicht nur zur Fasnacht – auf dem Betzenberg, dem Wurstmarkt oder dem abgelegensten Weinfest in der Pfalz. Ihre Musik ist längst zum pfälzischen Kulturgut geworden. Gesungen wird selbstverständlich im Dialekt, so wie man halt „do babbelt“. Es ist die Hingabe zum Dialekt, zur genauen Beobachtungsgabe und spitzfindigen Überhöhung gewisser Alltagssituationen, die das Publikum immer wieder packt. zg

Info: Alle Informationen sowie Tickets für die Abende gibt es ab sofort unter www.technik-museum.de/kultur-sommer. Das Technik Museum setzt die bis dahin geltenden Vorgaben der entsprechenden Corona-Verordnung um.