Musikherbst beginnt im Historischen Ratssaal

Speyer. Im Historischen Ratssaal der Stadt findet heute die Eröffnung des Speyerer Musikherbstes statt. Aufgeführt werden Sommer und Herbst aus Antonio Vivaldis vier Jahreszeiten sowie Wolfgang Amadeus Mozarts "Eine kleine Nachtmusik". Karten kosten 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) und sind ausschließlich per E-Mail an palatinaklassik@t-online.de oder unter der Telefonnummer 06232/36225. Die Sitzplätze werden sämtlich personalisiert vergeben. Die Karten gibt es am Konzerttag an der Tageskasse und werden auch dort bezahlt. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr.

