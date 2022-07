Mut machen für neue Wege

Speyer. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken vergibt zum siebten Mal mit einer Jury den Bonifatiuspreis für missionarisches Handeln in Deutschland. Die Verleihung des mit insgesamt 10 000 Euro dotierten Preises (5000, 3000 und 2000 Euro) findet während der bundesweiten Diaspora-Aktionseröffnung am 6. November in Speyer statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewerbungen sind noch bis zum 15. August möglich. Bewerben können sich Kirchengemeinden, Schulen, Verbände, Institutionen, Orden, Gemeinschaften, engagierte Einzelpersonen und ökumenische Initiativen. Ausgezeichnet werden Projekte, die innovativ sind und auf kreative Weise zeigen, wie die Botschaft des Glaubens in der Welt von heute aufleuchten kann.

Die Jury sucht Entdecker, Wegbegleiter und Mutmacher: Menschen, die neue Wege gehen oder bewährte Traditionen weiterdenken, um die Botschaft des Evangeliums innovativ weiterzutragen. „Nicht nur spektakuläre Aktionen, auch kleine Initiativen sind wertvoll, wenn sie ermutigen, das Leben aus dem Glauben zu gestalten und einladend für die Menschen sind. Lassen Sie uns draußen zeigen, was wir drinnen glauben!“, erklärt Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes.

Ob ein rosa Sofa, das zum Perspektivwechsel in der Kirche einlädt, ein zur Kapelle umgebauter Stahlcontainer oder ein digitales Lexikon christlicher Grundbegriffe – alles ist möglich. Die Gewinner werden alle drei Jahre von einer fachkompetent besetzten Jury ausgewählt. Die Projekte sollten aktuell laufen oder 2020/2021 abgeschlossen worden sein. zg