„myBuddy“ veranstaltet Festival

Mannheim. Pünktlich zum United Nations Tag der Freundschaft am Samstag, 30. Juli, veranstaltet das gemeinnützige Start-up „myBuddy“ aus Mannheim unter dem Motto „Kulturelle Vielfalt (er)leben“ das erste urbane Kulturfestival in der Quadratestadt. Gefeiert wird am Alten Messplatz, in der „Oase“ und auf dem „Alter“. Mit Musik, Kulinarik und Sport möchte „myBuddy“ das kulturelle Zusammenwachsen in Deutschland fördern.

Kulturelles Miteinander mit einfachen Ansätzen zu gemeinsamen Stärke entwickeln ist die Vision des Start-ups. Neben einer Matching- Plattform für interkulturelle Freundschaften veranstalten die Organisatoren nun das Festival zum Tag der Freundschaft. „An diesem Tag werden Freundschaften zwischen Personen, Kulturen und Ländern zelebriert“, so die „myBuddy“-Macher. Beim Festival geschieht das bei einem Salsa- und Bachata-Tanz, im Gespräch mit spannenden Personen in der Menschenbibliothek oder verschiedenen interkulturellen Künstlern auf der Hauptbühne. Mit dabei sind unter anderem BigFM, die SAP Arena, Adler Mannheim, die Rhein-Neckar Löwen und mehr.

Interaktives Programm

Das Programm des Festivals ist vielfältig, interaktiv und bietet mit den Kategorien „myBuddy“ Taste, Move und Craft verschiedenste Mitmachaktionen an. Neben einem Skatewettbewerb, Hennatattoos und Tanzworkshops treten auf der Hauptbühne interkulturelle Künstler und DJs aus aller Welt auf.

Das „myBuddy“-Festival findet am 30. Juli von 12 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.my-buddy.org/festival