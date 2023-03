Mystik aus der Steckdose

Speyer. Zu Georg Friedrich Händels ergreifender „Rinaldo“-Arie „Lascia ch’io pianga“ dreht sich die Discokugel. Und auch sonst ist beim MGV Walhalla zum Seidelwirt manches schräg – der Ensemblename lässt diesbezüglich schon einiges vermuten. Was die ausgebildeten Vokalisten, die den klassischen Satzgesang aus dem Effeff beherrschen, in der Reihe Speyer.Lit präsentieren, manövriert stets an der Grenze zur Persiflage.

Und doch ist der lässige Umgang mit traditionellem und volkstümlichem Material kein Selbstzweck, mag es auch bis auf seine Klischeehaftigkeit entblättert werden. Neu ist, dass sich der wackere Männergesangsverein ein elektronisches Design zugelegt hat, das Benjamin Geyer dem Gesangsquartett an Synthesizer und Rechner mit zuvor produzierten Samples auf den Leib geschneidert hat und beim Konzert live einspielt. Auch Franz Schuberts „Heilig, heilig, heilig“ aus der Deutschen Messe erfährt im blubbernden Klanggewaber eine mystische Deutung, die aus der Steckdose kommt.

Der Tüftler und Jazzpianist verpasst auch anatolischen und altslawischen Weisen einen rhythmisch wummernden Sound und genießt es wie ein Discjockey, Johann Gabriel Seidls Lied „Grab und Mond“ als postromantischen Abgesang tönen zu lassen. Dass sie a cappella bestehen können, demonstrieren Berk Altan, Lawrence Halksworth (beide Tenor), Julian Twarowski (Bariton) und Philipp Mayer (Bass) mit einem jiddischen Volkslied.

Nicht immer ist auszumachen, wie die Hierarchien in dieser Gemengelage festgelegt sind. Zuweilen scheint der Gesang in den Hintergrund zu treten und wie ein fahles Echo im Klanggewaber unterzugehen. Und natürlich erzeugt das Aufeinandertreffen der synthetischen Ton- und Rhythmuselemente mit dem traditionell orientierten Chorgesang nicht nur eitel Harmonie; vielmehr scheint die Konfrontation von Alt und Neu gewünscht. Nicht die harmonische Symbiose ist das Ziel, sondern die Verfremdung des Gehörten durch das Inkommensurable. Zugleich muss man sagen: Teilweise steht selbst dem klassischen Liedgut eine elektronische Aufpolierung gut, etwa Wolfgang Amadeus Mozarts „Ave verum corpus“.

Maria als hipper Teenager

Unversehens tappt die Jungfrau Maria als hipper Teenager durch das 21. Jahrhundert. Da können wir uns anschließend nur noch in eine hypnotisierende Meditation, angeleitet von Bassist Mayer, fallen lassen, der uns auf unserer inneren Suche nach dem paradiesischen Elysium an den Speyerer Russenweiher führt. Eine Präsentation österreichischer Jodelkunst inbegriffen.

Auf diese Weise wären wir nun sogar bereit, einen gregorianischen Choral als Eletronic-Hit zu goutieren. Doch der MGV Walhalla belässt es bei der Adaption eines türkisch-aserbeidschanischen Volksliedes, bei dem sich vor allem der Belcanto-verdächtige türkisch-stämmige Tenor Berk Altan noch einmal auszeichnen kann. Das von Benjamin Meyer rhythmisch-klanglich bearbeitete Lied macht im Publikum so viel Laune, dass es Sänger und Instrumentalist gerade noch einmal bringen.