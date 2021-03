Mainz/Speyer. Im Jahr 2020 unterstützte die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) private und gewerbliche Kunden in der Stadt Speyer mit 17,6 Millionen Euro. Bei der Bearbeitung der Corona-Hilfsprogramme hat die Förderbank in der Stadt Speyer 1425 Zusagen in Höhe von 12,8 Millionen Euro ausgesprochen. In der Wirtschaftsförderung entfielen 4,6 Millionen Euro auf 21 Anträge, die vor allem für Unternehmer- und Gründerkredite sowie Zuschüsse zu Beratungs- und Messekosten gewährt wurden.

Mit den jeweiligen Maßnahmen wurden laut ISB insgesamt 409 Arbeitsplätze gesichert oder auch neu geschaffen. In den Programmen der sozialen Wohnraumförderung wurde zudem eine Wohneinheit mit 200 000 Euro gefördert.

Landesweit steigerte die ISB ihr Neugeschäftsvolumen um 18 Prozent auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro. „Allein mit 789,4 Millionen Euro haben wir 93.857 Zusagen zur Unterstützung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft mit den Corona-Hilfsprogrammen ausgesprochen, was einem Drittel am gesamten Geschäftsvolumen einnimmt“, so Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der ISB.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung hat die ISB 2020 mit einem Volumen von 251,6 Millionen Euro 1242 Förderzusagen erteilt. Mit den Landesprogrammen der sozialen Wohnraumförderung wurden insgesamt 2848 Wohneinheiten (Vorjahr 3008) mit einem Volumen von 337,7 Millionen Euro (Vorjahr 232,8) gefördert. „Damit hat die ISB das bislang höchste Zuschuss- und Kreditvolumen in der sozialen Wohnraumförderung bewilligt“, so der ISB-Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Stephan Weinberg, der Staatssekretär im Finanzministerium ist. zg