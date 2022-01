Nachhaltig sein – aber auch kreativ

Speyer. Die Stiftung der Stadtwerke Speyer (SWS) für erneuerbare Energien und Umwelt will auch 2022 Projekte im Sinne des Klima- und Umweltschutzes fördern. Dafür wird ein Geldbetrag in Höhe von 24 000 Euro ausgelobt.

„Durch die Förderung möchten wir die Menschen in unserem Netzgebiet darin unterstützen, sich über die Nachhaltigkeit im Umgang mit erneuerbaren Energien Gedanken zu machen und diese praktisch umzusetzen“, sagt SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring über das Vorhaben. Neben Speyer zählen Römerberg, Dudenhofen, Harthausen und Otterstadt zum Netzgebiet der SWS.

Um das Bewusstsein im Umgang mit natürlichen Ressourcen zu schärfen, will die Stiftung mit dem jährlich ausgeschütteten Geld gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen fördern, die sich aktiv für den Klima- und Umweltschutz einsetzen. Das kann durch die Durchführung von Veranstaltungen oder Vortragsreihen sein, durch Bildungsmaßnahmen zum Umweltschutz oder durch Projekte auf den Gebieten erneuerbare Energien, alternative Stromerzeugung, Ressourcenschonung, Umweltbildung oder -technik. „Der Kreativität der lokalen Akteure sind keine Grenzen gesetzt“, macht Bühring deutlich. Im Besonderen freut sich der Geschäftsführer, wenn Kinder und Jugendliche von den Angeboten profitieren. Gerade in Corona-Zeiten sei es wichtig, das Engagement für Klimaschutz, Umwelt und regenerative Energien im Blick zu behalten, betont Bühring.

Insgesamt 6000 Euro Fördergelder gingen 2021 an zwei Projekte der Bieneninitiative Speyer. Im Jahr zuvor wurden einmalig 23 500 Euro ausgeschüttet. 15 000 erhielt der Verein „InSPEYERed“ zur Anschaffung zweier E-Lastenräder zur kostenlosen Ausleihe. 5000 Euro gingen an den Verein Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik und 3500 Euro an den Verein Miteinander.

Jetzt schnell bewerben

Bewerbungen für den Umweltpreis 2022 können inklusive einer kurzen Projektbeschreibung bis Mittwoch, 2. Februar, abgegeben werden bei den Stadtwerken, Georg-Peter-Süß-Straße 2 oder per E-Mail: engagement@stadtwerke-speyer.de, Stichwort: „SWS-Stiftung Umwelt“. Die Projekte müssen 2022/2023 umgesetzt werden. zg