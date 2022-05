Nächtlicher Kulturtraum

Speyer. Nach zweijähriger Pause findet – mit minimalen organisatorischen Änderungen – am Freitag, 10. Juni, endlich wieder die Speyerer Kult(o)urnacht statt! Neben den kulturellen Leuchttürmen der Stadt gewähren auch die zahlreichen kleinen Galerien, Museen, Sehenswürdigkeiten und kulturell geprägten Einrichtungen von 19 bis 1 Uhr Einblicke in ihre Arbeit und bieten Nachtschwärmern aus der ganzen Region ein vielfältiges Programm. Der Vorverkauf der Bändchen startet am Montag, 30. Mai.

Kulturbürgermeisterin Monika Kabs blickt mit Stolz und Freude auf die Kult(o)urnacht. „Das 20-jährige Jubiläum konnte vor mittlerweile zwei Jahren nicht gebührend gefeiert werden – das hat geschmerzt“, so Kabs. „Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr wieder die gesamte kulturelle Vielfalt der Domstadt in all ihren Farben, Formen und Tönen präsentieren zu können.“ Dem städtischen Kulturbüro ist es gelungen rund 25 Einrichtungen für die Teilnahme zu gewinnen, darunter erstmals das Geschäft „(B)eck“ in der Korngasse sowie die Bücherei St. Joseph und „Mack’s Kunstdepot“ in der Gilgenstraße.

Besondere Anziehungspunkte

2019 fand die letzte Kult(o)urnacht statt. Diesmal bieten über 30 Museen, Institutionen und Galerien ein buntes Programm rund um Kunst und Kultur. © Stadt/Venus

Neben den bewährten Angeboten – einem umfangreichen Musikprogramm und Lesungen in Kirchen, Kunstausstellungen und Sonderführungen in den Galerien sowie einzigartigen Entdeckungsmöglichkeiten – stehen wieder besondere Highlights auf dem Programm: Im Judenhof wird die erste Speyerer SchUM-Stipendiatin, Avery Gosfield, mit „The Babel Project“ die farbenfrohe Geschichte jüdischer Musik von weit zurückliegenden Spuren bis in die Gegenwart nachzeichnen.

Dieses Projekt vereint die Mitglieder des Berliner Klezmer-Ensembles Lebedik (Sasha Lurje ist eine der bekanntesten Sängerinnen der heutigen jüdischen Musikwelt und Sanne Möricke eine der führenden Akkordeonisten der Klezmer-Szene) sowie Thabet Azzawi, den bekannten syrischen Oud-Virtuosen. Ihr Ziel ist es, 950 Jahre an Liedtexten, mündlich überlieferter Musik und Transkriptionen als Sprungbrett für die Kreativität des 21. Jahrhunderts zu nutzen. Das Repertoire reicht von einer Hymne an Moses, die im 11. Jahrhundert von einem zum Judentum konvertierten Priester transkribiert wurde, über Lieder, die während der Blütezeit des jiddischen Theaters an der Lower East Side in New York im frühen 20. Jahrhundert entstanden sind bis hin zu Originalkompositionen des 21. Jahrhunderts.

Im Feuerbachhaus und beim Künstlerbund richten die beiden Vereine gemeinsam die Sonderausstellung „Anselm“ aus. Die Künstler zeigen aktuelle Sichtweisen auf Person und Œuvre des in Speyer geborenen klassizistischen Künstlers Feuerbach, einem der populärsten deutschen Maler des späten19. Jahrhunderts und engem Freund von Johannes Brahms. Dabei haben sie sich im Vorfeld der Ausstellungsplanung weder auf gattungsspezifische noch formal-ästhetische Aspekte beschränkt, außer der Bezugnahme auf Anselm Feuerbach. Somit ist von der Doppelausstellung eine große Spannbreite individueller Interpretationen zu erwarten.

Open-Air im Kulturhof Flachsgasse präsentiert das „Duolcevita Acustic Duo“ aus Speyers italienischer Partnerstadt Ravenna auf Einladung des Freundeskreises und mit Unterstützung des Italienischen Kulturinstituts „I favolosi anni ’60 – italienische Schlager der sechziger Jahre“. Sängerin Vera Della Scala und Gitarrist Raffaele Savoia holen damit ihren ursprünglich Ende November letzten Jahres geplanten Auftritt nach und entführen mit „Parole, parole“ von Mina sowie weiteren Hits von Rita Pavone, Adriano Celentano und Gianni Morandi in die fantastischen 1960er Jahre.

Vera della Scala absolvierte ihre klassische Gesangsausbildung am Konservatorium in Cesena und beeindruckte das Speyerer Publikum bereits während der Paradiesgartenkonzerte im Sommer 2021 bei einigen der schönsten Opernarien aus dem klassischen Repertoire mit ihrem hell aufleuchtenden Sopran. Dass es für sie nicht immer Klassik sein muss, zeigt sie nun an der Seite ihres Duo-Partners Raffaele Savoia. Dieser lernte das Gitarrenspiel an der RGA Guitar Academy in Mailand.

Informationen und Ticketverkauf

Programmhefte mit Informationen zu den teilnehmenden Institutionen und vielfältigen Programmpunkten sowie Eintrittsbändchen sind ab Montag, 30. Mai, in der Tourist-Information Speyer in der Maximilianstraße erhältlich. Am Veranstaltungstag sind die Programmhefte in allen beteiligten Einrichtungen und die Eintrittsbändchen von 18 bis 23 Uhr am Museum Wilhelmsbau, am Kreisel vor dem Historischen Museum, in der Tourist-Info, im Brezelhäuschen vor dem Kaufhof, bei der Sparkasse und der VR Bank Kur- und Rheinpfalz erhältlich.

Besucher zahlen übrigens einmalig zehn Euro für das türkisfarbene Kontrollarmbändchen und erhalten damit Zutritt zu allen Museen, Galerien und natürlich zu den Kirchen. Darüber hinaus können sie von 19 bis 23 Uhr kostenlos den Kulturbus nutzen, der die nicht fußläufig erreichbaren Stationen mit der Innenstadt verbindet. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei, Inhaber der Speyer-Card und der Ehrenamtskarte zahlen einen ermäßigten Preis von acht Euro.

Beteiligte Einrichtungen sind das Archäologisches Schaufenster, Auferstehungskirche, das (B)eck, Bücherei St. Joseph, Dom-Kulturmanagement und Dommusik, Dreifaltigkeitskirche, Feuerbachhaus, Galerie Kulturraum, Gedächtniskirche, Halle 101, HistorischesMuseum, Judenhof und Museum SchPIRA, Kinder- und Jugendtheater, Künstlerbund, Kulturhaus Pablo, Kunstverein und Städtische Galerie, Mack’s Kunstdepot, Museum im Brückenhaus, Purrmann-Haus, Wilhelmsbau am Technik-Museum, Sparkasse, Turm zum Handwerker, VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Weltladen und Zimmertheater (in der Heiliggeistkirche). zg