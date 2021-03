  Nationaltheater sagt Schloss in Flammen ab

Mannheim. Das Nationaltheater Mannheim (NTM) hat das für Samstag, 17. Juli, geplante Konzert Schloss in Flammen abgesagt. Wie das NTM mitteilt, können Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden. Das nächste „Schloss in Flammen“-Konzert soll am Samstag, 25. Juni 2022, in Schwetzingen stattfinden. Der Vorverkauf starte in den nächsten Tagen. Grund der Absage ist nach Angaben der Veranstalter die unsichere Lage und die kaum vorhandene Planungssicherheit. Es wäre das fünfte Open-Air-Konzert vor dem Mannheimer Schloss gewesen. Archivbild: Prosswitz