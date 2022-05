Natur entdecken und die Diversität schützen

Speyer. Noch bis zu den Sommerferien können sich Kinder und Jugendliche mit fachkundiger Unterstützung auf die Suche nach Pflanzen und Tieren machen, die in und um Speyer leben. Daneben gibt es ein Begleitprogramm mit verschiedenen Angeboten, die allen Interessierten offenstehen. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann betont: „Mit dem Tag der Artenvielfalt 2022 gilt es, die Natur zu entdecken und die Vielfalt des Lebens auf der Erde zu schützen. Daher freue ich mich über das generationsübergreifende und kostenlose Angebot.“

In diesem Jahr stehen Exkursionen in den Speyerer Wald, zu Weiher oder Bach und in die blühende Wiese am Rheinhauptdeich zur Auswahl. Auch das Spezialangebot „Von wegen prima Klima – Wald und Klimawandel“ für Schüler der dritten bis 13. Klasse kann gebucht werden, ebenso die Exkursionen der Bieneninitiative. Eine Neuerung sind Exkursionen zum „Leben im Boden“, die in Anlehnung an die aktuelle Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz ins Programm aufgenommen wurden.

In der Villa Ecarius schmökern

Begleitend zu den Exkursionsangeboten bietet die Stadtbibliothek Speyer noch bis 4. Juni in der Villa Ecarius zu den üblichen Öffnungszeiten eine Ausstellung mit Büchern zu den Lebensräumen Wasser, Wald und Wiese, den Themen Bienen und Bodenleben sowie Bestimmungsliteratur für Tiere und Pflanzen an.

Die Bieneninitiative bereichert das Begleitprogramm mit einer „Insektensafari am Hummelgarten“ am Mittwoch, 22. Juni. In einer etwas anderen Mittagspause erfahren die Teilnehmer erstaunliche Geschichten und wissenswerte Fakten über sechsbeinige Summ- und Krabbeltiere. Am 25. Juni geht es mit der Bieneninitiative auf Erkundungstour zum Stiftungskrankenhaus und Kneipp-Kräutergarten. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob grüne Inseln mitten in dicht bebautem Gebiet Schätze beinhalten können.

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro findet am Dienstag, 14. Juni, eine Exkursion für Personen mit Rollator oder Rollstuhl zum Mittellacheweiher bei Schifferstadt statt. Weiher, Wald und Wegesrand als Standort von Pflanzen, die in Küche, Volksmedizin, Hausbau und Zauberei vielfach Verwendung fanden und auch heute noch genutzt werden, stehen dabei im Mittelpunkt. Das Exkursionsangebot beinhaltet einen kostenlosen Fahrdienst.

Das Thema „Natur entdecken – Vielfalt schützen“ stellt zwei zentrale Themen des Speyerer Tags der Artenvielfalt in den Mittelpunkt: Das direkte Naturerleben und das Ziel, die biologische Vielfalt unserer Natur zu erhalten. Pandemiebedingt wurden die heimischen Wälder, Wiesen und Gewässer in den letzten beiden Jahren von Vielen als Ort für Freizeit, Erholung und Urlaub neu entdeckt oder wieder verstärkt besucht. Damit verbunden sind eine steigende Wertschätzung, aber auch Gefährdungen. Zum Schutz der Artenvielfalt sind daher ein achtsamer Umgang mit der Natur und Wissen darüber wichtiger geworden. zg

