Nein zu Gewalt gegen Frauen

In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Um darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder ein gesellschaftliches Thema ist, das alle etwas angeht, startet am Samstag, 6. Mai, eine Aktionswoche in Speyer mit Filmprogramm und Diskussionsveranstaltungen. Diese wurde durch den Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen mit Unterstützung des Kriminalpräventiven Rates ins Leben gerufen.

Nicht nur das Speyerer Frauenhaus ist voll belegt, in ganz Rheinland-Pfalz reichen die Plätze für von gewaltbetroffenen Frauen und oft auch ihren Kindern schon lange nicht mehr aus. Die angespannte Wohnungslage erschwert das Problem für Frauen, die sich aus Gewaltbeziehungen lösen möchten.

Mit einer Fahnenaktion positioniert sich seit Donnerstag die Stadt mit 28 Fahnen auf der Maximilianstraße. „Gewalt an Frauen und Kindern ist keine Privatsache“, unterstreicht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die die Aktionswoche am Samstag eröffnt: „Auch in Speyer gibt es eine hohe Zahl an Gesprächen, die in Beratungsstellen geführt werden. Dabei ist das nur die Spitze des Eisbergs, denn die meisten Frauen, die von Gewalt betroffen waren oder sind, trauen sich gar nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Die Aktionswoche beginnt um 11 Uhr auf der Maximilianstraße. Bis 14 Uhr werden Beratungsstände und ein buntes Programm mit Tanz, Theater und Musik zu sehen sein. Fürs leibliche Wohl sorgt der Soroptimist Club. zg