Neubau-Vorhaben bleibt im Fokus

Speyer. Nach einem weiteren Gesprächstermin der Verwaltung mit dem Elternausschuss der Kita Regenbogen und Vertretern der Stadtratsfraktionen steht fest, dass seitens der Fraktionen, die an dem Termin teilgenommen hatten, kein Änderungs- oder Aufhebungsantrag zu dem weiterhin gültigen Stadtratsbeschluss zum Neubau der Kita Regenbogen gestellt wird.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird über die Umsetzung des Ratsbeschlusses in der kommenden Sitzung berichten. Die Bürgerinitiative „Für unsere Kinder – für unsere Umwelt – für politische Transparenz“, die eine Unterschriftensammlung gestartet hatte, wurde über den Fortbestand des gültigen Stadtratsbeschlusses in Kenntnis gesetzt, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. zg