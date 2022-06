Neue meditative Formate

Speyer. Seit Anfang Mai bietet das Domkapitel zusätzliche, neue Gottesdienstformate im Dom an. Jeweils am ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr werden unter der Überschrift „Gottesdienst im Dom – mal anders“ bewusst meditative Formate an das Ende der Woche gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gestaltet werden die Gottesdienstfeiern, die jeden Monat einen anderen Schwerpunkt haben, im Wesentlichen von Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl. „Die Gottesdienste haben einen meditativen Grundcharakter und sind so gestaltet, dass die Mitfeiernden zur Ruhe und zu sich kommen können und sich so einbringen können, wie sie möchten“, erklärt der Domdekan die Idee der neuen Formate.

„Messe intensiv“ ist eine Form, die an diesem Sonntag, 3. Juli, erstmals gefeiert wird. Es ist eine Eucharistiefeier in kleinerer Gruppe. Der Wortgottesdienst mit Predigtgespräch findet im Stuhlkreis in der Apsis statt. Bei der Mahlfeier ab der Gabenbereitung stehen die Mitfeiernden direkt um den Vierungsaltar. So wird ein besonders intensives Erleben der Messfeier möglich.

Mehr zum Thema Dom Mehr als 500 Paare feiern Ehejubiläum Mehr erfahren Evangelische Kirchengemeinde Begleitung auf dem weiteren Lebensweg Mehr erfahren

Da die Teilnehmerzahl an diesem Abend begrenzt ist, wird dringend um vorherige Anmeldung per E-Mail an domdekan-domkustos@bistum-speyer.de gebeten. zg