Speyer. Eie neuer Onlineshop des Bademaxx ermöglicht es, Gutscheine, Tickets und Kurse jetzt bequem von zu Hause aus zu buchen und bargeldlos zu bezahlen.

Schwimmkurse für Babys und Schulkinder können ab Mitte Dezember für Januar 2023 online gebucht werden, heißt es in einer Mitteilung.

Ein besonderes Highlight für die jungen Badegäste ist am Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 17 Uhr im bademaxx-Hallenbad angesagt. Dann dürfen die Fensterscheiben am Freizeitbecken mit weihnachtlichen Motiven und Window-Color-Farben selbst gestaltet werden. Die drei besten Bilder werden prämiert. Für jedes Motiv gibt es einen kleinen Anerkennungspreis. Kinder und Jugendliche dürfen an diesem Tag ihre eigenen Bade- und Schwimmspielsachen mitbringen. Kleine und große Badegäste zahlen lediglich den regulären Eintrittspreis. Von Donnerstag bis Sonntag können im bademaxx wieder Kindergeburtstage gefeiert werden.

Gastronomie teils geschlossen

Aufgrund personeller Engpässe muss die Gastronomie montags bis mittwochs vorübergehend geschlossen bleiben.

Seit Donnerstag dieser Woche finden Aufgüsse zu besucherstarken Zeiten in der Panoramasauna und in der Blockhaussauna wieder halbstündlich statt. Jeden Donnerstag ist es für die Gäste der Bademaxx-Sauna möglich, Gelassenheit zu tanken und Körper und Geist verwöhnen zu lassen. Verschiedene Salz- und Edelhölzer-Peelings sowie Honig- und Joghurt-Pflege stehen bereit.

Gutscheine fürs Fest

Für alle, die eine Geschenkidee suchen, gibt es im Bademaxx-Gutscheine und -Wertkarten zu kaufen. Sie sind auch gut kombinierbar mit vielen Geschenkartikeln. Gutscheine sind auch online erhältlich. g z