Neuerungen auf Friedhof

Speyer. Auf dem Friedhof wurden Neuerungen umgesetzt, die die Abläufe optimieren sollen, wie die Stadt mitteilte. So wurde ein digitaler Terminkalender eingeführt, der es Bestattungsinstituten ermöglicht, rund um die Uhr Termine für Trauerfeiern und Urnenbeisetzungen oder Erdbestattungen einzutragen und zu reservieren. Einmal wöchentlich erstellte Auszüge aus dem Kalender informieren alle sonstigen Gewerbetreibenden über die geplanten Termine und die Grablagen, so dass bauliche Maßnahmen wie Grabanlagen, -pflegearbeiten, -abräumungen oder Grabmalserrichtungen zeitlich so koordiniert werden können, dass sie nicht mit Bestattungen kollidieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Bestattungszyklus wurde entsprechen angepasst. Das heißt, dass es in der Regel festgelegte Termine für Urnenbeisetzungen und Erdbestattungen sowie bestattungsfreie Zeitfenster für die übrigen Friedhofsarbeiten gibt.

Die Öffnungszeiten des Friedhofsbüros wurden an die Öffnungszeiten des Standesamtes und den neuen Bestattungszyklus angepasst. Geöffnet ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Corona-bedingt ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Das Friedhofsbüro ist zu den Öffnungszeiten unter 06232/14 25 06 erreichbar. Die Stadt weist darauf hin, dass die bestehende 3G-Regelung für alle städtischen Gebäude auch das Friedhofsbüro und die Trauerhalle betreffen. zg

Info: Aktuelle Informationen unter www.speyer.de/standesamt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2