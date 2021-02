Speyer. Gesellschaftliche Mauern, Mauern in den Köpfen der Menschen, Grenzmauern, Kloster- und Gefängnismauern – so breit ist das Spektrum sichtbarer und unsichtbarer Mauern gefasst, das Professor Dr. Dr. Peter Eichhorn in seinem neuesten Buch thematisiert. Der in Speyer lebende Emeritus der Universität Mannheim stellt in dem Werk höchst eindrucksvoll dar, wie sichtbare und unsichtbare Mauern unseren Alltag bestimmen. Er weist ferner auf Perspektiven hin, die sich daraus ableiten lassen.

„5.2 Bürokratie Berufsbeamtentum“ – so heißt dieses Werk des Speyerer Künstlers Klaus Fresenius, das als Illustration im Kapitel „Mauern schützen, stützen, spalten“ veröffentlicht ist. © Fresenius

In der 112 Seiten umfassenden Publikation hat Peter Eichhorn die Zielsetzung der wissenschaftlich fundierten und verständlich lesbaren Studie klar formuliert. Demnach soll sie informieren, bilden und zum Nachdenken anregen. „Vielleicht gelingt es sogar, Einstellungen und Verhalten im privaten und beruflichen Leben, in Gesellschaft und Wirtschaft zu ändern“, hofft der Autor auf positive Reaktionen.

Wobei Eichhorn unter Einbeziehung von Erfahrungswerten Fragen nachgeht, ob Mauern je nach Art die Gesellschaft spalten, schützen, uns in unserer Freiheit einschränken oder Sicherheit gewähren. So beschreibt der Autor mehrerer Fach- und Sachbücher anhand konkreter und sinnbildlicher Beispiele, wie Mauern in der Vergangenheit Ängste manifestierten, die teilweise bis heute bestehen. Er lässt jedoch schon im Buchtitel „Mauern – Sicherheit contra Freiheit“ anklingen, das die Gesellschaft sich durchaus freiheitliche Spielräume bewahren kann.

Dazu wünscht sich Eichhorn eine Politik, die natürliches Empfinden sowie rationales, freiheitliches und verantwortliches Handeln fördert. Mit der Zielsetzung, dass Bildung, Emanzipation, Toleranz, Abbau von Vorurteilen sowie Bürger- und Menschenrechte dazu beitragen sollen, Mauern zwischen Menschen, Ständen, Schichten, Milieus, Gesellschaften und Staaten abzutragen und die Kluft zwischen aufgeklärten und schlecht informierten Menschen zuzuschütten.

Metapher bewusst gewählt

Der Verfasser hat nach eigener Intention Mauern als Metapher gewählt, um Bindungen, Beschränkungen, Belastungen, Einengungen, Verpflichtungen und Weisungen bildlich darzustellen. Im ersten von fünf Kapiteln setzt sich Eichhorn mit dem Pro und Contra der Mauerthematik auseinander. Weiter geht es im zweiten Kapitel mit der Beschreibung von elf „sichtbaren Mauern“, wobei die fundierte Analyse eine Bandbreite umfasst, die von der Stadtmauer über die besondere Kategorie der Bürowände bis zu Binnengrenzen reicht.

Dem dritten Kapitel ist zu entnehmen, dass „gesellschaftliche Mauern“ wie rechtliche Vorgaben, und soziale Barrieren weit verbreitet und im Berufsleben je nach Anspruch hohe Mauern zu überwinden sind. Der Engstirnigkeit mit all ihren Eigenheiten ist das vierte Kapitel „Mauern in den Köpfen“ gewidmet.

Im fünften und letzten Kapitel „Mauern schützen, stützen und spalten“ schlägt Eichhorn unter anderem Lösungsansätze vor, um die teils kritische Haltung gegenüber der Europäischen Union als Werte- und Rechtsgemeinschaft nationaler Staaten zu verbessern. Eine Lanze bricht er im übertragenen Sinne für das Berufsbeamtentum, das seine größte Bewährungsprobe nach dem Fall der Mauer in den 1990er Jahren bestanden habe.

Nicht der einzelne, oftmals penibel handelnde Beamte, sondern die Beamtenschaft in ihrer Gesamtheit sei in Verbindung mit der Treuepflicht zum Staat imstande, einen starken Staat zu generieren, schreibt Eichhorn. Um kritisch anzumerken, dass das Berufsbeamtentum aber keinen Staat im Staate bilden dürfe. Denn dann drohe die Gefahr, dass die Gewaltenteilung aus dem Ruder laufe, mahnt der emeritierte Professor für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt „Public & Nonprofit Management“.

Herausgegeben wurde das im Buchhandel erhältliche und vom Speyerer Künstler Klaus Fresenius illustrierte Werk von der „Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (wbg) Academie“, Darmstadt.