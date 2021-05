Neues Schnelltestzentrum Vogelgesang

Speyer. Ab Mittwoch, 5. Mai, startet nach einem erfolgreich durchgeführten Probelauf ein zusätzliches Schnelltestangebot des Betreibers Alexander Hengst, Inhaber der Erlich Apotheke, in Kooperation mit der Stadt Speyer. Das Schnelltestzentrum befindet sich im Nahversorgungszentrum am Platz der Stadt Ravenna (Windthorststraße 11). Künftig können sich dort alle Bundesbürger*innen mittels PoC-Antigenschnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr. Das Angebot gilt auch an Feiertagen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

AdUnit urban-intext1