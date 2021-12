Neues Testzentrum am Hauptbahnhof

Speyer. Die Johanniter-Unfall-Hilfe eröffnet am Montag, 27. Dezember, ein neues Schnelltestzentrum am Hauptbahnhof in Speyer.

Getestet wird dort immer montags, mittwochs und sonntags von 17 bis 20 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht zwingend erforderlich, aber optional unter www.speyer.de/juh-bahnhof möglich. Kunden, die vorab keinen Termin vereinbaren, werden gebeten, vorab ein Schnelltestprofil in der Corona-Warn-App anzulegen oder sich bei myprobatix zu registrieren (https://my.probatix.de/user/register). Testwillige sind darüber hinaus angehalten, bis spätestens 19.45 Uhr vor Ort zu sein, da die Testentnahme und Auswertung zirka 15 Minuten in Anspruch nimmt. Allen berechtigten, asymptomatischen Personen (etwa im Falle eines positiven Schnelltests) wird auch eine PCR-Testungen angeboten. zg