Niedrigschwellige Angebote

Speyer. Mehr Aktivität im Alltag kann in vielen Lebenslagen eine erfolgreiche Strategie sein, Herausforderungen unterschiedlicher Art zu meistern. Damit dies gelingt, sind niedrigschwellige Bewegungs- und Sportangebote unentbehrlich. In Speyer steht jetzt die Bewegungsmanagerin Esther Duschl (Bild) im Rahmen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ als Ansprechpartnerin vor Ort zur Verfügung und wurde im Sportausschuss vorgestellt.

„Dank der Förderung dieses Bewegungsprojektes werden mehr kostenlose Bewegungs- und Sportangebote für die Bürgerinnen und Bürger auf Plätzen sowie Grün- und Freizeitflächen zugänglich. Duschl initiiert und koordiniert diese verstärkt und nimmt damit eine wichtige Rolle als Impulsgeberin für aktive Gesundheit und Gesunderhaltung in Speyer ein“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die mit Bürgermeisterin Monika Kabs die Bewegungsmanagerin kürzlich im Stadthaus begrüßen durfte.

© Stadt Speyer

Das Land Rheinland-Pfalz setzt in allen kreisfreien Städten und Landkreisen Bewegungsmanager als Netzwerker in Zusammenarbeit mit Partnern wie kommunalen Verwaltungen oder Sportvereinen ein.

„Wir haben bislang sehr gute Erfahrungen mit gesundheitsfördernden Kooperationen in unterschiedlichen Bereichen wie dem Angebot „Gemeindeschwester Plus“ gemacht. Besonders positiv bei diesem Projekt ist, dass Menschen jeden Alters und mit vielerlei Voraussetzungen angesprochen und zu mehr Freude an Bewegung wie auch einem gesünderen Lebensstil motiviert werden“, sagt Sportdezernentin Monika Kabs.

Wer als Verein, Organisation, Institution oder Privatperson Bewegungsangebote für Jung und Alt zugänglich macht und Teil des landesweiten Netzwerkes sein möchte, kann Kontakt mit Bewegungsmanagerin Esther Duschl aufnehmen: telefonisch unter 0172/8 77 23 19 oder per E-Mail an e.duschl@lsbrlp.de. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.land-in-bewegung.rlp.de