Notfallseelsorger in Speyer in Dienst entsendet

Speyer. Schweigen aushalten und Tränen ertragen. Dorthin schauen, wo niemand gerne hinschaut. Wer sich für den Dienst des Notfallseelsorgers entscheidet, muss aushalten können. Vor allem aber müssen die Frauen und Männer sehen, hören und hinspüren, wenn es anderen den Boden unter den Füßen wegzieht. 15 Menschen werden sich dem in Zukunft stellen. Am Freitagabend wurden sie in den Dienst entsandt.

Zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Seminarkirche St. German in Speyer waren die Personen und einige Familienangehörige zusammengekommen, um den Abschluss ihrer Ausbildung zu feiern und offiziell als Notfallseelsorger und Kriseninterventionshelfer entsendet zu werden. Aus üblicherweise eineinhalb Jahren waren pandemiebedingt zwei geworden, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs sich in acht Modulen an Wochenenden auf den Dienst am Nächsten in herausfordernden seelischen Notsituationen vorbereiten ließen.

Zu den 13 Notfallseelsorgern aus der Evangelischen Kirche der Pfalz und dem Bistum kamen eine Kriseninterventionshelferin, die von Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Ludwigshafen beauftragt wurde und im dortigen Team mitarbeitet, sowie eine Kriseninterventionshelferin aus dem Team des DRK Neustadt. „Wir bilden für die Teams in der ganzen Pfalz aus“, erklärt Matthias Orth von der katholischen Notfallseelsorge: „Das Wichtigste ist die Entwicklung einer Haltung.“ Das bedeutet: In der Ausbildung geht es um die Vermittlung von Fachkenntnissen über Einsatzsituationen und das Einüben von Gesprächsführung. „Die Notfallseelsorger müssen schauen, was den Betroffenen helfen kann. Das heißt auch, dass sie authentisch bei sich selbst bleiben müssen“, zeigt Orth auf.

Die Geschichte von Hagar

Verschiedene Einsatzinhalte wie plötzlicher Kindstod, Suizid oder das Überbringen von Todesnachrichten werden während der Ausbildung aufgezeigt. „Die Empathie ist die Grundlage für alles“, betont Orth. Begeistert ist er davon, dass nicht nur die entsandten Notfallseelsorger, sondern auch die neuen Bewerber reflektierte, engagierte und interessante Menschen mit einem tollen Energielevel sind. Darauf verwies Orth gemeinsam mit Norman Roth auch im Gottesdienst. Impulse gaben die beiden durch die biblische Geschichte von Hagar. Die Ägypterin arbeitete als Haushälterin für Abraham und dessen Frau Sara. Diese konnte keine Kinder bekommen, schlug ihrem Mann vor, die Magd zu schwängern. Fortan ächtete sie Hagar, die von Abraham aus dem Haus getrieben wurde und durch die Wüste wanderte, wo sie auf eine Quelle stieß, die sie und ihr Kind rettete.

„Ich denke, dass es prima passt, die Gewissheit Hagars mit in die Einsätze zu geben“, meinte Roth. Gerate jemand in seelische Not, sei ein Team da, das sich mit den Betroffenen beschäftigt, mit ihnen Wege sucht, sie begleitet. Für Oberkirchenrat Dr. Claus Müller war es schön, die Ausbildung der neuen Notfallseelsorger mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Abschluss zu bringen. Domkapitular Franz Vogelgesang freute sich über die Anwesenheit des Beirats der Notfallseelsorge der Landeskirche. Gemeinsam mit Anne Henning, Marianne Steffen, Jochen Hummel (Feuerwehr) und Tassilo Willrich (DRK Neustadt) überreichten sie den Notfallseelsorgern und Kriseninterventionshelfern ihre Urkunden.

Das Interesse an der Ausbildung ist groß. „Für den nächsten Lehrgang haben sich so viele gemeldet, dass wir gar nicht alle nehmen können“, stellt der Beauftragte fest.