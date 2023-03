Notfallset schützt Kulturgut

Speyer. Ob Überschwemmung, Wasserschaden oder Starkregen: Nicht zuletzt die Flut an der Ahr hat gezeigt, dass nach dem Schutz von Menschenleben und ihrem Hab und Gut auch Bibliotheken, Museen und Archive ihre wertvollen Bücher, Dokumente und Unterlagen besser sichern müssen. Die Landesstelle Bestandserhaltung in Rheinland-Pfalz (LBE) mit Sitz im Landesbibliothekszentrum hat deshalb flankierend zu Planungen für eine landesweite Notfallvorsorge für den Kulturgutschutz ein „LBE-Notfallset“ zusammengestellt, das jetzt überall im Land an interessierte Bibliotheken, Archive und Museen versandt wird.

Das Notfallset enthält in drei Boxen und einem Karton die Grundausstattung für die Erstversorgung von Büchern und Dokumenten, die von einem Wasserschaden betroffen sind. Neben Bestandteilen zur Absicherung des Schadensorts in der Bibliothek oder dem Archiv und Museum beinhaltet die Box auch eine Ausrüstung zum persönlichen Schutz und Materialien zur Verpackung von wassergeschädigtem Kulturgut sowie zur Dokumentation.

„Neben Großschadensereignissen sind kleinere Notfälle wie Wasserschäden durch schadhafte Rohre oder Starkregen immer möglich. Durch die Erstausstattung in Form des LBE-Notfallsets können die betroffenen Einrichtungen unmittelbar aktiv werden und die Erstversorgung starten. So sind Folgeschäden und Verluste vermeidbar“, erklärt die Leiterin des Landesbibliothekszentrums, Dr. Annette Gerlach. Man sei froh, dass dieses neue Angebot durch zusätzliche Landesmittel für die LBE möglich geworden sei. Ehren- und hauptamtlich geführten Archiven, Bibliotheken und Museen, die ein Interesse an dem Notfallset bekundet hatten, haben es nun erhalten. Darunter zählen Archive wie die in Frankenthal, Bad Hönningen oder Bad Bodendorf, Bibliotheken wie die Stadtbibliothek in Trier oder Museen wie das in Leutesdorf, Sinzig oder Zweibrücken. 100 000 Euro wurden aufgewendet.

Um den Einrichtungen die Handhabung des LBE-Notfallsets und die Abläufe bei der Erstversorgung zu vermitteln, wird die Landesstelle im Laufe des ersten Quartals eine bebilderte Handreichung zur Verfügung stellen. Zudem ist eine Infoveranstaltung geplant. Auch beim rheinland-pfälzischen und saarländischen Archivtag am 8. Mai mit Schwerpunktthema Notfallvorsorge soll das Set vorgestellt werden. zg