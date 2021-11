Nur noch bis 18 Uhr offen

Speyer. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen und der wiederholten Feststellung von Verstößen gegen die Hygieneauflagen, hat der Verwaltungsstab der Stadt Speyer entschieden, dass der Weihnachtsmarkt ab sofort um 18 Uhr schließt. „Gerade in der aktuellen Situation, ist es äußerstwichtig, dass die geltenden Hygieneauflagen eingehalten werden. Leider haben wir bei unseren Kontrollen insbesondere in den Abendstunden festgestellt, dass dies vermehrt nicht der Fall war“, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler laut einer Mitteilung der Stadt von Freitag. Größere Personengruppen seien ohne Abstand und Maske beisammengestanden. Von den eingeschränkten Öffnungszeiten ist auch der Kunsthandwerkermarkt im Rathausinnenhof betroffen. Ab kommender Woche will die Stadt Speyer die 2G-Regel auf dem gesamten Weihnachtsmarkt einführen. her

