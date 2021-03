  Nur wenige Speyerer Gastronomen öffnen ihren Freiseitz

Speyer. Es wäre zu schön gewesen: Das Wetter wird immer besser und die Möglichkeit, an einem der Freisitztische der Lokale Platz zu nehmen, ist seit Montag in Speyer wieder gegeben. Doch dann kam das dazwischen, was Gastronomen, ihren Kunden und allen anderen Menschen seit Monaten Striche durch die Rechnungen macht: das Coronavirus und seine Mutanten. Am Montag und am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Domstadt bei 118,7. Ein dritter Tag in Folge über der Hundertermarke und die Freiheit wäre wieder weg.

Das hatten zahlreiche Betriebe so befürchtet und deswegen darauf verzichtet, von der Öffnungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, weil ihnen der Aufwand für drei Tage Außengastronomie zu hoch erschien.

Optimistisch gab sich Tim Gast, Besitzer des „Maximilian“, der von zunehmender Resonanz mit steigenden Temperaturen berichtete. Im „Maximilian“ mit rund 60 Plätzen draußen sei dass Schnelltestangebot von den Gästen gut angenommen worden. „Die Stadt ist auf dem richtigen Weg“, findet Gast. Viele seine Kollegen hoffen darauf, dass sich die Lage nach dem Lockdown im April gebessert hat und sie öffnen können.

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier: