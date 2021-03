Speyer. Der ehemalige Germersheimer Dekan und neue Oberkirchenrat Claus Müller ist davon überzeugt, „dass der Bildung für die Zukunft der protestantischen Kirche eine zentrale Rolle zukommt“. Als Oberkirchenrat und Bildungsdezernent hat Müller sein Amt Anfang des Monats angetreten. Er wird am Sonntag, 21. März, in der Gedächtniskirche feierlich von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst eingeführt. Aufgrund der Corona-Verordnung ist der Gottesdienst nicht zugänglich, wird aber live im Internet übertragen. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt Amelie Petrich (Sopran) mit der Gruppe „Amuse gueule“. Die Orgel spielt Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald. Der Gottesdienst wird am Sonntag, 21. März, ab 14 Uhr unter http://bit.ly/gottesdienstokrmueller übertragen. lk