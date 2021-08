Ökumenische „Trendsetter Weltretter“-Woche startet am 4. September

Speyer. Konkrete Vorschläge machen, wie jeder mit kleinen Veränderungen im Alltag Beiträge zu einem nachhaltigeren Lebensstil leisten kann: Das ist das Ziel der ökumenischen Aktion „Trendsetter Weltretter“, die in der Schöpfungszeit im September stattfindet. Dieses Jahr lautet das Motto „Natürlich vielfältig“. Im Mittelpunkt steht das Thema Artenvielfalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Raubbau an der Natur und der Verlust der natürlichen Artenvielfalt müssen gestoppt werden. Als Christen haben wir eine besondere Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung“, erklären Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Generalvikar Andreas Sturm. Mit der Aktion „Trendsetter Weltretter“ wollen die Kirchen das Bewusstsein für die Schönheit der Natur stärken, zugleich aber auch Anregungen zur eigenen Umkehr angesichts der Zerstörung der Schöpfung geben.

© is/lk

Eröffnet wird die Aktion „Trendsetter Weltretter“ am 4. September mit einem Aktionstag zu den Themen „BienenPlus“ und „Schöpfung bewahren“ der Heinrich Kimmle Stiftung. Er findet von 10 bis 16 Uhr am Riegelbrunnerhof in Münchweiler statt. Für Kinder und ihre Familien werden Führungen durch den Erlebnisgarten mit Lehrbienenstand, den Wildbienen-Schaugarten und das Biotop angeboten.

Kinder dürfen filzen

Mehr zum Thema Stadtradeln Fürs Klima in die Pedale treten Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinvilla Ein neuer Ort für neue Arbeit Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nachhaltigkeit Mit allen Generationen Lösungen entwickeln Mehr erfahren

Workshops und Mitmach-Angebote gibt es zu den Themen Honigbienen und Wildbienen, Schafe und Ziegen, Wollverarbeitung, Filzen für Kinder und Erwachsene, Waldbaden, Walderleben, Märchenwald und Lebensspender Wasser. Zudem können der Bienen-Plus-Laden und die Wachsmanufaktur besucht werden. Besucher erhalten Informationen aus erster Hand zu klima- und umweltfreundlichem Dünger aus Schafswolle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vier Themenwochen

Die Aktion „Trendsetter Weltretter“ erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Wochen. Jede Woche hat einen eigenen Themenschwerpunkt. In der ersten Woche geht es unter der Überschrift „Naturerfahrung – Lasst uns staunen!“ um mehr Aufmerksamkeit und mehr Achtsamkeit im Umgang mit Tieren und Pflanzen. Die zweite Woche steht unter dem Motto „Wildnis entdecken!“ und behandelt, wie der menschliche Einfluss auf die Natur sich auf die Artenvielfalt auswirkt. Es geht hinaus in die Gärten als ökologische Inseln, in denen heimische Tiere Schutz und Nahrung finden. Die vierte Woche gibt Anregungen, um gesellschaftlich aktiv zu werden. Ihr Leitspruch lautet „Deine Stimme für die Artenvielfalt!“ Zum Abschluss der Aktion wird am 3. Oktober ein ökumenischer Abschlussgottesdienst in Kirkel/Neuhäusel gefeiert.

Eine eigene Homepage zur Aktion „Trendsetter Weltretter“ informiert über die Veranstaltungen und hält inhaltliche Impulse und Anregungen bereit. Ein Faltblatt mit allen Informationen steht zum Herunterladen zur Verfügung, ebenso das Logo, Plakate, Werbematerialien und Textbausteine für Gemeinden und Einrichtungen. Für die Kindertagesstätten wurden zudem kindgerechte Impulse entwickelt, wie man Artenvielfalt hören, fühlen und sehen kann.

Die Anmeldung zur Aktion „Trendsetter Weltretter“ ist über die Homepage möglich. Teilnehmer erhalten zu jedem der vier Themenschwerpunkte per E-Mail oder via Facebook eine Wochenaufgabe, die sie „herausfordern, aber nicht überfordern sollen“, wie Steffen Glombitza (Bistum Speyer) und Sibylle Wiesemann (Evangelische Kirche der Pfalz) erklären. Bei den Umweltbeauftragten der beiden Kirchen laufen die Planung und die Organisation der Aktion zusammen. Den Teilnehmern werden täglich Impulse und kleinere Tagesaufgaben passend zum Thema zugeschickt. Sie können über Mail rückmelden, wie es ihnen mit den Wochen- und Tagesaufgaben ergangen ist. Man kann sich der Aktion auch über Facebook anschließen. „Hier gibt es schon das ganze Jahr über Tipps und Infos zu einem nachhaltigeren Lebensstil“, so Sibylle Wiesemann und Steffen Glombitza.

Einsatz für Erhalt der Artenvielfalt

Die Mitmachaktion „Trendsetter-Weltretter“ organisieren die Evangelische Kirche der Pfalz, das Bistum Speyer, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK Südwest) und die Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz zusammen mit vielen Kooperationspartnern und Unterstützern. Sie findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Die bisherigen Themenschwerpunkte waren „Einfach anders konsumieren“ (2018), „Einfach anders bewegen“ (2019) und „Einfach anders essen“ (2020). is/lk

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Anmeldung und Infos: www.trendsetter-weltretter.de