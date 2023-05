Ölfilm am Yachthafen sorgt für Feuerwehreinsatz

Das war ein ungewöhnlicher Einsatz für die Speyerer Feuerwehr im Bereich des Yachthafens. Am späten Donnerstagnachmittag wurden die Rettungskräfte über einen Ölfilm am Yachthafen informiert. Dieser erstreckte sich auf einer Länge von etwa 300 Metern von der Hafeneinfahrt bis in den Yachthafen hinein und verströmte einen starken Kraftstoffgeruch. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Die Feuerwehr leitete als Maßnahme zur Ölspurbeseitigung das Aufbringen von Bioversal auf die mit Kraftstoff verunreinigten Bereiche ein und sperrte vorläufig die Hafeneinfahrt. Da es sich um eine sehr dünne Ölschicht handelte, kann nach Einschätzung der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde von einer kleinen Menge Kraftstoff ausgegangen werden. Die genaue Menge sowie Ursache der Verunreinigung sind derzeit aber noch nicht bekannt, heißt es von städtischer Seite.

Auch am Freitagvormittag befand sich die Feuerwehr nochmals im Einsatz, da noch immer Ölreste im Saumbereich zum Ufer ausgespült wurden. An vereinzelten Stellen können wohl auch am Wochenende weiterhin Ölschlieren zu sehen sein und es kann zu Geruchsbildung kommen. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe aber nicht, so die Stadt.

Vor Ort waren Feuerwehr, Wasserschutzpolizei sowie die Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde. zg