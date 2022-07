Offen sein für andere Kulturen

Speyer. Die Interkulturelle Woche wird in diesem Jahr auch in Speyer mit einem umfangreichen Programm durchgeführt. Wenn Corona den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung macht, haben Besucher von Sonntag, 25. September, bis Freitag, 7. Oktober, die Qual der Wahl bei einem Angebot, das Liebhaber aus den Bereichen Musik, Theater, Sport, Kunst und Kultur gleichermaßen anspricht.

Veranstaltet wird das rund zweiwöchige Event vom Beirat für Migration und Integration, dem Interreligiösen Forum Speyer, dem Diakonischen Werk Pfalz, der Stadt und dem Verein „Zwanzig 10 Jugendkultur“.

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler werden unter dem Motto „#offen geht“ an verschiedenen Orten insgesamt 20 Vorträge, Vorführungen, Lesungen, Diskussionsrunden und praxisbezogene Offerten zur Erhaltung der körperlichen Fitness angeboten. Die Interkulturelle Woche wird vom Beirat als Zeichen für das Engagement von Vereinen, Initiativen und ehrenamtlich tätigen Bürgern in der Domstadt verstanden.

Brand im Alten Stadtsaal

Der Veranstaltungsflyer wird in diesen Tagen gedruckt und im Laufe der nächsten Woche in der Tourist-Information, Maximilianstraße 13, erhältlich sein. Schon jetzt steht fest, dass der am Sonntag, 25. September, im Alten Stadtsaal geplante Festakt zur Eröffnung der Interkulturellen Woche dort nicht stattfinden kann. Die Folgen eines Brandes in der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag werden bis dahin wohl nicht behoben sein. Der Brand ist umso tragischer, da der Alte Stadtsaal erst am 25. September 2020 nach einer umfassenden Sanierungsphase wieder seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Nicht betroffen ist das im Erdgeschoss befindliche Kinder- und Jugendtheater, wohin der Festakt deshalb kurzfristig verlegt werden konnte.

Info: Weitere Infos zum Programm gibt’s unter www.speyer.de/ikw