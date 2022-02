Offene Bühne beim Mardi Jam

Speyer. Interessierte können am Dienstag, 15. Februar, ab 20 Uhr einen Musikabend in der Heiliggeistkirche in Speyer, Johannesstraße 6 erleben. Der Eintritt ist frei.

Mardi Jam heißt die offene Bühne für junge Musiker, Singer, Songwriter, DJ’s und Poetry Slammer. Trotzdem ist eine Reservierung mit Kontaktformular notwendig im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, oder unter Telefon 06232/7 20 18 und auf der Homepage des Zimmertheaters unter tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon) aller Besucher.

Derzeit können vollständig Geimpfte, Genesene, negativ Getestete oder Geboosterte die Veranstaltung erleben – mit Maske. zg