Offenes Angebot gilt speziell für Kinder und Jugendliche

Speyer. Da sich die Meldungen über Infektionen auch im Schulbereich häufen, werden in der von Stadt und Rotem Kreuz betriebenen kommunalen Impfstelle in der Stadthalle an den beiden Samstagen des 29. Januar und 5. Februar Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren angeboten.

Von 9 bis 12 Uhr können sich an den beiden Tagen unter 18-Jährige mit Einverständnis der Sorgeberechtigten mit Biontech immunisieren lassen. Eine Terminvereinbarung ist analog zum offenen Impfen, das wie üblich auch an diesen Samstagen von 9 bis 16 Uhr für Erwachsene angeboten wird, nicht nötig.

„Die Omikron-Variante breitet sich leider rasend schnell aus, gerade bei Jüngeren, von denen viele noch nicht immunisiert sind. Insbesondere vor diesem Hintergrund wollen viele Eltern ihre Kinder schützen und diesem Wunsch möchten wir Rechnung tragen“, erläutert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die Entscheidung für ein niedrigschwelliges Impfangebot in dieser Altersgruppe. Die Impfung von jungen Menschen verringere für Familienmitglieder das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs.

„Für viele ist die Impfung des eigenen Kindes ein sensibles Thema. Wir möchten daher eine bestmögliche Begleitung sicherstellen. Deshalb ist vor Ort entsprechende Aufklärung und Beantwortung von Fragen durch Ärzte gegeben“, so die Stadtchefin. Die Beratung vor Ort kann nach Bedarf auch zusätzlich zum Gespräch mit dem niedergelassenen Kinderarzt stattfinden.

Die Immunisierung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission insbesondere bei Vorerkrankungen vorgesehen. Auf Wunsch von Kind und Eltern kann die Impfung aber auch ohne Vorerkrankung und nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch erfolgen. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfiehlt die Stiko uneingeschränkt eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech.

„Wir sehen aktuell sehr viele Ausbrüche in Kitas und Schulen. Wir sollten für Kinder eine weitestgehend sichere Umgebung schaffen. Durch Hygienemaßnahmen und durch die Möglichkeit der Impfung, die derzeit das Mittel der Wahl ist“, stellt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs klar. zg

