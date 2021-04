Speyer. Im April und Mai hätten die bereits für 2020 geplanten Konzerte der Konzertreihe „Kontrapunkte Speyer“ nachgeholt werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Konzerttermine jedoch erneut abgesagt werden. Das teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit.

Eine weitere Verschiebung der Konzerttermine wird es nicht geben. Stephan Rahn, der künstlerische Leiter der Konzertreihe, verlegt in Kürze aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach Freiburg und muss daher sein Engagement für die zeitgenössische Musik in Speyer beenden.

Stephan Rahn zieht nach Freiburg und beendet sein Engagement. © Rahn

Dennoch wird es auch künftig zeitgenössische Musik in Speyer geben. Die 2008 gegründete Konzertreihe „Kontrapunkte Speyer“ hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, Berührungsängste gegenüber zeitgenössischer Musik abzubauen, so dass auch in anderen städtischen Konzertformaten zeitgenössische Musik selbstverständlicher Bestandteil der Konzertprogramme geworden ist.

„Wir bedauern den Weggang von Stephan Rahn sehr. Speyer verliert mit ihm einen mitreißenden künstlerischen Leiter und hervorragenden Musiker – nicht nur im Hinblick auf die Konzertreihe für zeitgenössische Musik“, so Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Monika Kabs, und führt fort: „ Wir danken ihm für sein Engagement, mit dem er die Kulturszene unserer Stadt bereichert hat, und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute.“ zg

Info: Einen Rückblick auf die Konzertreihe bietet die Internetseite www.kontrapunkte-speyer.de