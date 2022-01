Ohne Termin gegen Corona

Speyer. Die Verwaltung informiert, dass es in der von Stadt und Rotem Kreuz betriebenen kommunalen Impfstelle in der Stadthalle in der kommenden Woche von Dienstag, 25. Januar, bis Samstag, 29. Januar, ein offenes Impfangebot geben wird. Impfwillige können an diesen Tagen jeweils zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen und sich impfen lassen. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und – wenn vorhanden – der Impfpass. Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich.

Zur Verfügung stehen die Vakzine von Biontech und Moderna. Personen unter 30 Jahren erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, Personen über 30 Jahren Moderna. Sofern gewünscht, können auch unter 30-Jährige nach einer vorherigen Aufklärung durch den anwesenden Arzt mit Moderna geimpft werden.

Impfwillige, die zu einem späteren Zeitpunkt geimpft werden möchten oder einen individuellen Termin bevorzugen, können sich unter www.impftermin.rlp.de jederzeit für einen Termin in der kommunalen Impfstelle registrieren.

Schnelltests weiterhin im „Stift“

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass sich das Schnelltestzentrum des DRK Speyer nach wie vor in den bekannten Räumlichkeiten im ehemaligen Stiftungskrankenhaus befindet und vom Umzug der Impfstelle in die Stadthalle nicht betroffen war. zg

