Online-Lesung der VHS Speyer: Autor Marius Schäfer liest "In den buntesten Farben"

Speyer. Der Autor Marius Schaefers liest am heutigen Freitag, 2. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr in einer Online-Veranstaltung der Volkshochschule Speyer (VHS) in Kooperation mit der Stadtbibliothek Speyer aus seinem aktuellen Roman „In den buntesten Farben“, der von einemTransmann auf der Suche nach der Liebe erzählt.

Im Anschluss an die Lesung beantwortet der Autor Fragen zum Buch, Schreiben und den Themen Transidentität und Queerness.

Der Zugang zum digitalen Konferenzraum erfolgt über die Kursbuchung auf der Homepage der VHS unter www.vhs-speyer.de.