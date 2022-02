Optimale Versorgung

Speyer. Schlaganfallpatienten wird in der Stroke Unit (Schlaganfalleinheit) des Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses umgehend und kompetent geholfen – denn jede Minute zählt bei diesem lebensbedrohlichen Notfall. Die Fachärzte für Innere Medizin haben jahrelange Erfahrung in der Notfallmedizin und der Kardiologie. Damit rund um die Uhr auch ein Neurologe den Patienten versorgen kann, ist die 516-Betten-Klinik, die selbst keine neurologische Fachabteilung vorhält, ans Telemedizinische Netzwerk Rheinland-Pfalz (TemeS-RLP) angeschlossen. Für dieses innovative Versorgungskonzept wurde die Abteilung mit vier Betten jetzt nach dem hohen Qualitätsstandard der Deutschen Schlaganfallgesellschaft zertifiziert – das teilt die Klinik mit.

Ein Schlaganfall ist eine plötzlich auftretende Funktionsstörung des Gehirns, die allein in Deutschland jährlich 270 000 Menschen trifft. In 80 bis 85 Prozent ist die Ursache dafür ein Blutgerinnsel, das die Durchblutung des Gehirns behindert. In den restlichen Fällen löst eine Hirnblutung nach dem Reißen eines Blutgefäßes den Schlaganfall aus. 20 Prozent der Schlaganfall-Patienten sterben innerhalb der ersten vier Wochen, ein Drittel innerhalb eines Jahres. Rund die Hälfte aller Betroffenen bleibt nach einem Schlaganfall behindert. Am Diak wurden 2021 rund 520 Menschen nach einem Schlaganfall behandelt, so viele wie nie zuvor. Im Schnitt kann ein Schlaganfall bei weiteren gut 150 Patienten, die mit typischen Symptomen kommen, nach einer Untersuchung ausgeschlossen werden.

Dr. Nadine Wenz im Gespräch mit dem Experten, der zugeschaltet ist. © Venus

„Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall“, unterstreicht Dr. Nadine Wenz, Leiterin der Stroke Unit. „Er muss sofort fachlich optimal versorgt werden. Das erhöht die Chancen, bleibende Schäden zu vermeiden“, so die Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Eine Behandlung ist nur in einem kurzen Zeitfenster nach Auftreten der Symptome möglich. In Frage kommen zwei Verfahren: Das Blutgerinnsel, das in den meisten Fällen verantwortlich ist, wird durch Medikamente aufgelöst (Thrombolyse oder Lyse) oder bei einem Kathetereingriff durch Spezialisten (Neuroradiologen) aus dem Gefäß entfernt. Beides erfordert viel Erfahrung.

Experten in der Videokonferenz

Für die Diagnose und Therapieplanung nutzt das Stroke-Unit-Team seit Jahren die nun zertifizierte moderne Telemedizin: Per Videokonferenz tauschen sich die Mediziner des Hauses im akuten Notfall mit Experten aus dem Telemedizinischen Netzwerk aus und legen gemeinsam die passende Behandlung fest. So profitieren Patienten vom Fachwissen gleich mehrerer Spezialisten.

„Bei unseren Videokonferenzen ist ein Facharzt für Neurologie aus einem angeschlossenen Krankenhaus live bei der Untersuchung des Patienten dabei“, berichtet Dr. Wenz. Der Facharzt kann die Kamera so drehen und zoomen, dass er ein unmittelbares Bild des Patienten erhält. Darüber hinaus leitet er den Arzt vor Ort bei der neurologischen Untersuchung an. „So können wir akute Schlaganfallpatienten rund um die Uhr auch neurologisch auf fachlich höchstem Niveau versorgen“, erläutert die Internistin.

An diesem Donnerstagvormittag ist es der Neurologe Dr. Christian Urbanek, der sich live aus dem Klinikum der Stadt Ludwigshafen zuschaltet. Assistenzarzt Dr. Andreas Funkner nimmt die Position des Patienten ein und schildert Urbanek seine Beschwerden: Taubheitsgefühl in der linken Hand und im linken Fuß. „Auch das linke Bein kann ich nicht mehr richtig heben“, beschreibt er den Zustand realitätsnah. Der zugeschaltete Neurologe fragt nach Schwindel, Seh- und Sprechstörungen und tauscht sich immer wieder mit der behandelnden Ärztin Dr. Wenz aus. Nach knapp zehn Minuten steht fest: Eine Lysebehandlung ist möglich – auch, weil der junge Mann rechtzeitig da war.

„Wir arbeiten hier seit Jahren Hand in Hand. Jeder weiß genau, was er zu tun hat“, sagt Dr. Jürgen Majolk, Notfallmediziner und Chefarzt der Interdisziplinären Zentralen Aufnahme (IZA), in der Regel der ersten Anlaufstelle für Schlaganfallpatienten. Im Zuge der Zertifizierung haben die Prüfer die personelle Ausstattung und Arbeitsabläufe untersucht sowie strukturelle Daten erhoben. Sie haben aufgelistet, welche Diagnoseverfahrenhier möglich sind, und ermittelt, welche benachbarten Fachbereiche zur Unterstützung bereitstehen.

„Wir freuen uns sehr, dass die hervorragende Leistung unserer modernen Stroke Unit jetzt durch die Zertifizierung messbar ist“, sagt Klinik-Geschäftsführer Wolfgang Walter. zg.