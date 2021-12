Oratorium zum Advent

Speyer. Trotz empfindlich gestiegener Corona-Zahlen in und um Speyer planen die kirchenmusikalisch Verantwortlichen des Kirchenbezirks um Robert Sattelberger für die Aufführung der ersten drei Kantaten von Bachs berühmtem „Weihnachtsoratorium“ am Adventssonntag, 5. Dezember, um 18 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche.

Alle Mitwirkenden erfüllen demnach die 2G-Regel, darüber hinaus testen sich alle vor jeder Probe und dem Konzert selbst, die Nachweise werden kontrolliert. Für die Zuhörer bedeutet dies: Einlass gibt es nur für Genesene oder Geimpfte, darüberhinaus wird das Publikum gebeten, sich vor dem Konzertbesuch selbst zu testen, kontrolliert wird dies jedoch nicht.

Nach den guten Erfahrungen mit dem Publikum beim Brahms-Requiem vor zwei Wochen, bitten die Verantwortlichen um das gleiche Vorgehen. 350 Plätze stehen zur Verfügung, es wird eine Abendkasse geben. Vorverkaufsstellen sind die Einhorn-Apotheke sowie der Capella-Verlag. Am dritten Advent, 12. Dezember, geht es um 18 Uhr musikalisch in der Gedächtniskirche Speyer weiter. Unter dem Titel „Die Nacht ist vorgedrungen“ spielt Robert Sattelberger an der Klais-Orgel ein vielversprechendes Programm. zg