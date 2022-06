Orgel als Orchester erleben

Speyer. Der 200. Geburtstag des französischen Komponisten und Organisten César Franck (1822-1890) steht im Mittelpunkt des diesjährigen Internationalen Orgelzyklus im Dom zu Speyer. Organist Markus Eichenlaub wird das Gesamtwerk des aus Lüttich stammenden Musikers an drei Konzertabenden aufführen. Am 11., 15. und 18. Juni – jeweils ab 19.30 Uhr – erklingen die Werke.

Ab 1846 wirkte Franck als Organist an verschiedenen Pariser Kirchen. 1858 wurde er Titularorganist der Kirche Sainte-Clotilde in Paris – eine Position, die er bis zu seinem Tod innehatte. Er gilt als Begründer der symphonischen Orgelmusik, die sich vor allem durch ihre orchestrale Klangfülle auszeichnet.

Markus Eichenlaub, der seit 2010 als Domorganist im Speyerer Kaiserdom für die liturgische wie konzertante Orgelmusik verantwortlich ist, hat bereits das vollständige Orgelwerk Johann Sebastian Bachs und die zehn Orgelsymphonien von Charles-Marie Widor aufgeführt.

Das erste Konzert findet am Samstag, 11. Juni, statt. Auf dem Programm stehen Francks erster von drei Chorälen in E-Dur, sein gesangliches „Cantabile“ und das großformatige „Grande pièce symphonique“, das sich am klassisch-symphonischen Stil Ludwig van Beethovens orientiert.

Das zweite Konzert am Mittwoch, 15. Juni, bietet Francks kämpferisch-hymnisches „Pièce heroique“, den zweiten Choral in h-Moll und das auf einen großen Raum zugeschnittene „Final“. Mit dem Titel „Einfach nur César Franck“ ist das Abschlusskonzert am Samstag, 18. Juni, überschrieben. Die drei Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Das Vorgespräch findet um 18.45 Uhr auf dem Königschor statt. is