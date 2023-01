Orient und Okzident im musikalischen Dialog

Speyer. Die vier Musikerinnnen und Musiker von „La Rosa Enflorece“ stellen am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in der Synagoge Beith-Schalom, Am Weidenberg 3, in Speyer eine neue CD vor. Almut-Maie Fingerle (Sopran), Almut Werner (Blockflöten), Daniel Spektor (Barockgeige) und Johannes Vogt (Theorbe) haben die Corona-Zeit genutzt, um ihr aktuelles Programm „Dialogo – Orient und Okzident“ auf CD einzuspielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür hat sich das Ensemble in den idyllischen Odenwald ins kleine und sehr feine Ceol-Tonstudio begeben und die Ruhe für entspannte und konzertierte Aufnahmen genutzt. Nun ist die CD frisch erschienen und möchte dem Publikum auch live präsentiert werden.

Förderstipendium genutzt

Konzipiert wurde die Aufnahme von Almut Werner, die dafür auch ein Förderstipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg erhielt. Die Musiker von „La Rosa Enflorece“ verbindet die Liebe zur Musik abseits des Mainstreams. Immer wieder kreieren sie eigene, meist thematisch gebundene Programme. Sie verknüpfen dabei Kulturen, Musikstile und Religionen zu einem neuen Ganzen. Bei allen vier erwachte früh das Bedürfnis, über den musikalischen Tellerrand zu schauen, in andere Zeiten und Genres hineinzuschnuppern und ihre historische Informiertheit einzubringen.

Mehr zum Thema Dom Neujahrskonzert in Speyer: Vorspiel zu Wagners „Parsifal“ erklingt Mehr erfahren Bücherei Masterbabbler und Blues-Poet Mehr erfahren

In den musikalischen Zwiegesprächen von Musik aus Orient und Okzident werden die Lieder und Musikstücke nicht nur nebeneinandergestellt, sondern oft mit- und ineinander verwoben. So entstehen ein neuer Rahmen und eine neue Einheit. Musik, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen, Religionen und geografischen Lagen stammt, verbindet sich. Unter anderem erklingen die traditionellen Lieder der sephardischen Juden neben traditionell türkischen Stücken sowie Kompositionen von Salomone Rossi, Giovanni Battista Pergolesi, François Couperin oder Jean Baptiste Lully.

Beim CD Release Konzert erklingen Ausschnitte aus der neuen CD, die vom Ensemble unterhaltsam und informativ erläutert werden. Besucher können sich von diesen ungewohnten Verbindungen inspirieren und mitnehmen lassen zu einem bunten musikalischen Dialog.

Anschließend wird zu einem kleinen Sektempfang vor der Synagoge eingeladen. Der Eintritt ist frei, aber es sind Spenden erwünscht. zg