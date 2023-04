Ostern mit dem „Grüffelo“ im Historischen Museum in Speyer

Speyer. Begleitend zur Familienausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ lädt das Historische Museum von Montag bis Donnerstag, 3. bis 6. April, zu einem Osterferienprogramm ein. Es richtet sich an Kinder zwischen sechs und neun Jahren und beginnt jeweils um 15 Uhr, Ende ist um 17 Uhr. Jeder Tag startet mit einer Führung durch die „Grüffelo“-Ausstellung. Danach setzen die Kinder im Workshop ihr gelerntes Wissen über Tiere und Pflanzen aus dem „Grüffelo-Wald“ kreativ um. Auf dem Programm stehen folgende Aktionen: Am Montag gestalten die Kinder eine Tasche, am Dienstag eine Maske, am Mittwoch Sockenpuppen und am Donnerstag eine Collage. Zur Gestaltung der Sockenpuppen am Mittwoch sollten sie einen alten grauen oder braunen Strumpf mitbringen!

Jedes Kind sollte zudem einen kleinen Imbiss und ein Getränk für eine kurze Pause im Gepäck haben. Die Teilnahme kostet acht Euro inklusive des Eintritts.

Die Ausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ ist noch bis zum 18. Juni im Historischen Museum zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher tauchen in die Welt der Bilderbuchgeschichte von Julia Donaldson und Axel Scheffler ein. Sie begegnen neben dem „Grüffelo“ auch der kleinen schlauen Maus und den anderen Tieren des Waldes.